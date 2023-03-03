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被看不起學歷低 他考清大研究所「跨領域」當賽夏族師

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
風英輝投入賽夏族語教學已15年，日前獲原住民族語言推廣獎，是全國唯一得獎的原住民族語教師。圖／新北市教育局提供
風英輝投入賽夏族語教學已15年，日前獲原住民族語言推廣獎，是全國唯一得獎的原住民族語教師。圖／新北市教育局提供

新北市有上萬名原住民學生，但師資比嚴重不足，原住民族語教師風英輝投入教學已15年，日前獲原住民族語言推廣獎，是全國唯一得獎的原住民族語教師。風英輝早期不顧開車需往返2小時，就只為給1名賽夏族學生上1節族語課，甚至曾被學校老師瞧不起只有高中學歷，他更是直接考上清華大學研究所，為的就是不想看到賽夏族學生找不到老師的窘境，決定扛起族語及文化傳承的使命。

新北21所原住民重點學校及特色學校，其中國高中原民籍師資僅98人，師資不足，因此教育局在教甄上針對原住民重點學校，逐年開設原住民族教師缺，同時將原住民公費生分發至原住民重點學校，並開辦原民行政人才培力班，希望在118學年度達到原民教師標準數量。

風英輝表示，賽夏族本就是台灣原住民族群中的少數族群，賽夏族學生以往在雙北地區很難找到老師，而這個問題多年來都未被解決，而當時他在從事資源回收，試著去考族語認證也順利通過，「當時設籍在都會區又通過認證的人就只有我」，民國96年時他第一次踏入校園，即便時間與交通成本遠高於鐘點費，不顧經濟考量，仍全心投入教職。

「如果我不教的話，就沒有人了。」風英輝坦言，原住民學生升學加分需要考族語認證，若沒有人教，就很難跟其他族的學生競爭，再加上現今都會區的原住民學生找不到自我認同，可能有八成以上的學生都不知道母語怎麼說。

風英輝表示，光是新北一學期就有20堂賽夏族語的需求，但先前就只有他來教，雖然今年剛進一位新教師，但是是以線上為主，整個新北賽夏族老師只有兩位，隔壁的桃園及新竹縣市也都是兩人而已。

雖然如此，但風英輝多年前也曾被學校其他老師質疑「才高中畢業而已」，沒資格來教學生。風英輝表示，為了精進自己，民國103年就去讀大學的原住民專班，107年考上清華大學台灣語言研究與教育研究所，同時也增進本身的教學能力。

風英輝為提升學生學習興趣，會在課堂帶入文化介紹或歌謠，並用網路遊戲來進行教學評量，希望都會區孩子不再害怕說族語。他表示，學生喜歡聽祖先山靈智慧、狩獵等，而回家作業就是讓學生回家找家長一起練習，讓家長也複習母語，也有家長打電話回部落找長輩求救，「這也是我教學最主要的目的，達到三方親子共學，不會學了以後沒地方說。」

風英輝為提升學生學習興趣，會在課堂帶入文化介紹或歌謠，並用網路遊戲來進行教學評量，希望都會區孩子不再害怕說族語。圖／新北市教育局提供
風英輝為提升學生學習興趣，會在課堂帶入文化介紹或歌謠，並用網路遊戲來進行教學評量，希望都會區孩子不再害怕說族語。圖／新北市教育局提供
風英輝不想看到賽夏族學生找不到老師的窘境，決定扛起族語及文化傳承的使命，投入教職。圖／新北市教育局提供
風英輝不想看到賽夏族學生找不到老師的窘境，決定扛起族語及文化傳承的使命，投入教職。圖／新北市教育局提供

原住民 賽夏族

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