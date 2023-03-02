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獨／前校長賣學歷遭判刑 南榮科大改辦貴族小學獲首肯

聯合報／ 記者許維寧鄭惠仁謝進盛／連線即時報導
台南市教育局表示，同意南榮科大董事會雙語小學籌設許可，但條件包括在三年內完成都市計畫變更、捐資三億，以及把國小以外空間提供社區使用。報系資料照
台南市教育局表示，同意南榮科大董事會雙語小學籌設許可，但條件包括在三年內完成都市計畫變更、捐資三億，以及把國小以外空間提供社區使用。報系資料照

南榮科大因前校長黃甫九天涉賣假學歷，遭台南高院判刑逾十年，也讓學校遭教育部停辦，未料法人欲改辦貴族小學。學校依法需於一月底取得地方政府籌設許可，否則將步入解散清算，教育部昨日向本報證實，董事會已取得南市府籌設許可。也是繼高鳳數位內容學院退場後高教第二起步入「大轉小」的案例。

退場學校南榮科大近期遭教育團體踢爆，董事會擬規避校產歸公，圖謀改辦小學續命，去年底私校諮詢會建議通過法人提出的改善計畫，法人則需於今年一月底前取得台南市政府籌設許可。

教育部證實，台南市政府教育局於一月底函覆，同意南榮財團法人籌設玉秀雙語小學，籌設期為今年二月到115年一月底，法人需於期限內新設小學，否則將依私校退場條例命法人解散清算。

高教工會組織部主任林柏儀表示，南榮科大辦學期間領取教育部補助，教育部相較於教育局是更高的層次，教育部才有核准改辦權，教育局只是容許學校申辦小學，應該從教育部層級就予以否決，教育部稱決定權在南市府，只是把球踢給地方。

林柏儀談到，黃甫九天向校內多名講師販賣學歷，其董事會成員雖然並未一同遭判刑，但多位董事和其子女均知情，「只是法院是罰販賣學歷的人。」可見不適任的辦學者不應申請改辦，校產仍應回歸公有。

全教總理事長侯俊良則指出，南榮留下的校地和地上物龐大，且當地已有鹽水國小，在少子化下當地是否有必要再設一所私立小學？地方政府已准許籌設，後續外界應一同檢驗，若辦學不佳恐變成只圖續命、將土地留作私人用的手法。

台南市教育局表示，同意南榮科大董事會雙語小學籌設許可，但條件包括在三年內完成都市計畫變更、捐資三億，以及把國小以外空間提供社區使用，三年內達成，才給予立案許可。

台南市教育局長鄭新輝強調，准予籌設不等於立案，因南榮科大承諾回饋地方，有意活化閒置空間可帶動社區繁榮；若未來設置雙語小學後經營成功，也能吸引外地學生就讀。審查時特別詢問是否如外傳要蓋太陽能光電場牟利，董事會強調絕無此事，未來會逐項檢視，逐一達成才准予立案。

「現在只能說算踏出一大步」，南榮科大表示，目前僅是籌設，一切都依教育部、教育局要求辦理。校方人士說，目標希望明年招生，但仍有許多變數，估計投入相關資金將逾億元，會以最嚴謹辦學態勢打造教育環境。

教育部 小學

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