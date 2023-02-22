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桃園代理教師全年聘期中央跟進 張善政：回響超乎意料

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園巿長張善政在市政會議談到先前宣布代理教師採全年聘期，縣市和中央回響程度在意料之外。記者鄭國樑／攝影
桃園巿長張善政在市政會議談到先前宣布代理教師採全年聘期，縣市和中央回響程度在意料之外。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今天主持市政會議表示，桃園市實施代理教師「全年聘期」，主因是認為既然同工就要同酬，政策推出後超乎意料在全台引起很大回響，甚至教育部都表態準備在新學年負擔代理教師全年聘期的經費。

按教育部16日晚間發布新聞稿，今年將協助全國各縣市112學年第1學期（今年8月1日算起），同步實施完整聘期所需經費差額的50%，113年度以後各縣市應循年度預算編列程序，建立常態化製度永續實施；行政院也將列入一般性補助款設算，共同保障代理教師權益。

張善政指出，代理教師採全年聘期讓他看見，應該做的事不管其他縣市有沒有做過，一樣要努力往前走，做出來以後對的事情自然會受到各縣市回響，代理教師全年聘期就是如此，他在市政會議特別提出來講，各局處規畫工作做對的事情就要往前走，不要擔心「我們是不是第一個，會不會很引人矚目」，不要顧慮，該做的事情就要做。

張善政說，當然，做這些該做的事情時會相當辛苦，因為除了例行的工作，還要做新加上的工作，像代理教師全年聘期的工作就是如此。

張善政提到前幾天晚上完成外面的行程回到市政府，約8點他到教育局，看到有些人在加班非常辛苦，前一陣子社會局也一樣，還有很多局處都在為新的政策努力打拚，對加班的員工表達感謝，也要求局處長注意，避免勞逸不均。

代理教師 張善政

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