「管爺」回來了！管中閔批林智堅學倫案：台大是可以隨便指控汙衊嗎

新竹市前市長林智堅日前為學倫案道歉。台大前校長管中閔昨在臉書表示，當初認為台大在2022年8月9日「很突然發表結論，未充分納入林（智堅）所提出的論證」的人，要不要出來表示一下看法？「台大是你們可以隨便指控和汙衊的嗎？」

林智堅日前坦承論文有瑕疵，撤回台大訴願案並向社會大眾道歉。但指導教授、國安局前局長陳明通突然透過律師發聲明為林智堅喊冤，還爆料余正煌舉證的論文進度是「客製化台大國發所論文寫作公版」，引起譁然。

管中閔所指的台大2022年8月9日發表言論，為當天台大開記者會公布林智堅學術倫理審定會結果，認定林智堅抄襲並撤銷其國發所碩士學位。

管中閔當時在記者會前發表聲明，強調學術倫理與誠信是學術研究基本要求，沒有學倫與誠信就沒有學術名譽，台大不會含糊以對，一定要堅持學倫與誠信標準，並指該事件帶給台大很大傷害與警惕，外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽是另種傷害。

同一天，林智堅大動作在民進黨中央黨部舉行記者會，會後民進黨也發聲明力挺，堅稱相信林智堅清白，並將矛頭指向台大社科院院長蘇宏達。網路也出現批判台大挺林智堅的言論。

網友表示，「我相信台大的嚴謹度，台大不會為了政客而犧牲了校譽」、「這就是管爺！讚」、「全黨火燒車」、「管爺對某台大前教授『公版』二字 應該非常」、「支持，就是個爺」、「管爺威武」。