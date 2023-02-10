師生比怎麼降？ 私幼憂衝擊 要教部盡快說清楚

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部計畫將幼教師生比從一比十五降到一比十二。圖本報資料照
教育部計畫將幼教師生比從一比十五降到一比十二。圖本報資料照

教育部長潘文忠上月底提出將逐步降低幼教師生比。規畫初步方向為公共化幼兒園先行，但議題逐漸發酵，數千家私立幼兒園、準公共幼兒園擔憂衝擊招生與師資來源，直指許多私幼園長擔心到快要得憂鬱症。全國私立教保團體代表到教育部，要求盡快提出具體進程規畫與配套措施。

幼兒園師生比40多年未調整，教育部預計112學年度開始，以公共化幼兒園開始，採逐年、循序、多軌方式達成師生比1比12的目標。因少子化、公共化、準公共幼兒園增加，不少幼兒園已自然降低師生比，據了解，教育部正向各地方政府調查，所屬公共化幼兒園招生狀況，現已有師生比降低一次到位的園所。

全國私立教保團體今於會中關注兩項議題，第一，私幼師生比是否連帶降低？教育部長潘文忠日前所提鼓勵與獎勵私幼降低師生比的配套是什麼？第二，降低師生比是增加教師員額還是減少學生人數？

中華民國幼教聯合總會長廖文秀表示，公幼先降低師生比，能解決部分公立幼兒園招生不足問題，但若政策真的付諸實行，又無完整配套，將衝擊全國私立幼兒園、準公共幼兒園，年後知道這個政策即將上路，讓許多私幼園長快憂鬱症。

廖文秀表示，雖然少子化，但仍有園所滿額，降低師生比，教師從哪裡來，若超出比率的學童又要到哪裡去。她也提到，幼兒園經營不易，要提高學費也受制地方政府收費審議委員會管制，連漲學費都很難。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣表示，不反對降低師生比，但教育部要盡快公告細節，並且針對不同型態、招生情況不同的幼兒園都要制定配套措施。

全教總幼委會主委楊逸飛說，希望不採增加師資，而是降低學生人數，對教學現場才有實質意義，執行初期針對學生數較多的學校，則可以先採增加師資作為過渡，但也要逐年降低學生人數。

教育部國教署表示，全國公、私立幼兒園調降生師比，將採循序漸進方式辦理；私立幼兒園獎勵補助方案也接續辦理，實施細節與具體方案確認後，將再對外公布。

幼兒園 教育部 憂鬱症

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