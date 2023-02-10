迎開學 高市副市長兵分二路視察校園防疫整備

下周一將開學，高市校園防疫不放鬆，副市長林欽榮、羅達生今早兵分二路，分別前往信義國小及青年國中視察校園防疫整備情形，務求相關物資到位，環境清消妥適，迎入師生健康上學、平安學習。

今天是寒假課輔最後一天，2月13日將開學，副市長林欽榮今早偕教育局長謝文斌及衛生局長黃志中前往信義國小，走勘健康中心、廚房、教室了解防疫整備進度，指度過漫長寒假後將考驗校園消防、防疫措施做好了沒。

為迎接學生返校，教育局轄管各級學校前一周起即總動員整備，環保局也協助校外溝渠清掃，校內衛生中心、教室、廚房大致都清洗完竣。林欽榮指3月6日後校園是否仍強制戴口，指揮中心已授權教育、衛生二局及各校評估調整，但開學期間仍會嚴格要各項防疫措施。

衛生局指348所學校在教育局管控下，目前打完3劑疫苗的教職員約95%到99%，各年級打過2劑的平均值也高於全國，教育局也依指揮中心要求所有學校，準備二分之一的試劑配備在岡山、旗山國小等三大戰備中心，每天支援提供。

林欽榮說，疫情 下降，仍建議學生若生病了就不要來學校，上呼吸道感染就趕快去看醫生，師生要勤洗手。開學將屆，高市從高中以降的各級學校到幼兒園，所有物資、環境整理大致都準備好，疫苗施打率、戰備物資也已到位。開學日相信各校都能妥適迎接孩子上學

他進一步表示，午餐遮板可用也可不用。用餐時最好不說話，減少感染機率，此外防疫期間線上、線下機制依然保留，這是高市推動智慧城市的強項，會持續且精進。

信義國小校長劉曜源說，開學前學校已與環保局進行全面清消，並盤點口罩、快篩、額溫槍、酒精防疫物資，全面落實師生管控，午餐用餐時不交談，教學活動全程配口罩，勤洗手，一起防疫維護安全，「健康上學，平安學習是最高的防疫目標」。