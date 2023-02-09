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室內口罩解禁別太高興 專家揭死亡個案逾6成「沒做這事」

口罩解禁「百人通識課」是重點　大學通盤擬防疫規定

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台南高工預計2023年8月1日併入成大。圖／聯合報系資料照片
台南高工預計2023年8月1日併入成大。圖／聯合報系資料照片

室內口罩禁令將鬆綁，中央流行疫情指揮中心今（2/9）公告2月20日室內口罩解禁，校園則於3月6日上路，各級學校若有需求，經師生討論後可於特殊性場域或授課有相關需求時，自行決定佩戴口罩措施。國內大專校院多設有合作聯盟，大學端說明，聯盟間將協商擬定防疫措施；也有大學表示，學校預計經討論後擬定通盤準則全校通用，不授權各別教師訂定，避免引發爭議。

教育部今天赴指揮中心說明，校園考量春節與228連假，3月6日口罩解禁才會上路，若各級學校有需求，經師生溝通後，可於特殊性場域或授課有相關需求時，自行決定配戴口罩措施。

教育部主任秘書廖興國表示，學校可自主「加嚴」管理，不需向教育部或主管機關報備，但必須要有「特殊性」，且要與師生溝通，避免與社會恢復正常生活格格不入。

由於大專校院將於未來一至二周內開學，成大副校長李俊璋表示，學校兩天前已有相關討論，下禮拜一開學，因應三月校園口罩解禁開學會再召開防疫會議，和師生取得共識後才會發布一致防疫措施，學校傾向不讓教師自行決定，在於過去老師和學生討論發生過爭議，學校認為規定一體通用較合適，避免增加老師負擔。

李俊璋也說，目前校內考量較多者還是百人的大型課程，過去防疫上學校也特別查核大教室空調，避免群聚感染，預計將於會議上在做討論。

政大今天表示，學校預計於下周召開防疫會議，由於3月6日校園才配合解禁，開學後至解禁前，學校仍遵照先前防疫措施規定實行。台師大也表示，未來校內將召開討論，若研擬相關措施也會聯絡同一系統下的台大、台科大兩校，一同協商擬定。

口罩 教育部 台大

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