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文藻外語大學新任校長莊慧玲就職彌撒 天主教禮儀進行

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
文藻外語大學新任校長就職彌撒暨交接典禮，由董事長王彩俶(中)監交，新任校長莊慧玲(右)從卸任校長陳美華(左)手中接過印信。圖／文藻外大提供
文藻外語大學新任校長就職彌撒暨交接典禮，由董事長王彩俶(中)監交，新任校長莊慧玲(右)從卸任校長陳美華(左)手中接過印信。圖／文藻外大提供

文藻外語大學昨舉行新任校長就職彌撒及交接典禮，校長莊慧玲今天就任第14任校長。典禮以天主教禮儀進行，天主教高雄教區總主教劉振忠主持並證道，文藻外大董事長王彩俶修女監交，教廷駐華大使館代辦馬德範蒙席等多名神父也參與共祭。文藻董事會以象徵「我願服務」的Serviam徽章，致贈莊慧玲。

莊慧玲感謝董事會的信任，讓她有緣到文藻服務。她表示，目前國內大學經營環境日加艱困，在接續治理學校重責大任後，將延續文藻「敬天愛人」校訓及吳甦樂教育理念所奠立的優質基礎。培育每一位學子成為具備「熱愛生命（Life）、樂於溝通（Language）、具有基督服務領導精神（Leadership）」3L特質的文藻人。

文藻外大董事長王彩俶修女感謝卸任校長陳美華教授四年來的辛勞及任內的貢獻，祝福她享受退休生活；也感謝莊慧玲以她溫和謙卑且勇於承擔責任的特質，接下艱辛的這一棒，實在不容易。期待莊在天主的帶領下，秉持文藻56年來的辦學精神，敬天並且愛人，凝聚全校教職員工，並照顧好學生們的需求，使大家在心靈上快樂富足。

莊慧玲為美國俄亥俄州立大學經濟學博士，投入教育界逾30年，研究領域為勞動經濟學、應用計量經濟等。她是天主教徒，自107年至111年間擔任文藻外語大學董事，並曾任清華大學科技管理學院院長、清華學院執行副院長、圖書館館長、科管院學士學位學程主任、經濟學系系主任、美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）經濟學系訪問學者等職務。

莊慧玲曾榮獲國立清華大學教師學術卓越獎勵、科技管理學院傑出導師獎及連續任教30年資深優良教師、國科會專題研究計畫主持人獎勵、中華民國行政院服務獎章、中華民國科技管理學會109年度EMBA論文獎（指導教授）等獎項。

文藻外語大學第14任校長莊慧玲。圖／文藻外大提供
文藻外語大學第14任校長莊慧玲。圖／文藻外大提供

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