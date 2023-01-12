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一千天不見境外生淚奔家鄉 沒想到父母這樣說

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
明道大學境外生放寒假前作歲末團聚。圖／明道大學提供
明道大學境外生放寒假前作歲末團聚。圖／明道大學提供

大專院校放寒假，我國放寬對新冠疫情邊境管制，至少兩年沒返鄉的境外生紛紛打包行李回國，大葉大學半數境外生返國，明道大學三成境外生回鄉，喊出「一千天沒回家，好想念家人。」沒想到有的境外生家長卻要孩子趕快回台打工賺學費。

大專院校各在本周和下周放寒假，大葉大學初步統計，校內150名境外生有51人返國，港澳生約30人要回家，合計逾半數離台；明道大學有200名境外生，已經三成確定返回母國。

「已經一千多天沒回家，真的很想念家人。」明道大學境生外告訴學校老師，雖然可透過視訊跟家人講話，畢竟和面對面講話、團聚的感覺不一樣，台灣當局放寬邊境管制，這個寒假一定要回家。

因新冠變種病毒肆虐，明道大學不敢掉以輕心，追蹤每一名返母國的學生，要求定時報平安，若身體有異狀必須檢查，返校前必須配合台灣防疫規定。有學生告訴老師，父母說「回家兩周就好，不要留太久。」

雖然外國新年和台灣不一樣，寒假不是非洲、東南亞國家的新年，但明道大學老師仍頗詫異學生家長的想法，追問之下才知學生在家待太久金錢只出不進，家長擔心增加家庭經濟負擔，所以學生說「爸爸、媽媽要我趕快回台灣打工。」

寒假 打工 大葉大學

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