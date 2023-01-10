快訊

大馬羽賽／戴資穎新年首戰光速過關 接棒的許玟琪也傳捷報

大葉大學被爆掏空校產！學餐停擺害「6千師生沒飯吃？」 校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和春擬辦私中？高市府：私校停辦後即無籌設新校可能

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
和春技術學院。本報資料照片
和春技術學院。本報資料照片

和春技術學院去年9月遭私校退場審議會列為專案輔導學校，教育部勒令今年5月10日停辦，傳出部分董事爭取籌設「高雄市私立和發國民中學」。高雄市教育局今天澄清，此案教育部已依法完備該校退場相關程序，私校停辦後即無籌設新校可能性，也就無改辦私立國中的空間。

和春技術學院去年11月15日依退場條例改組成立第12屆公益董事會，9名董事中包括3名學校教職員生代表、4名學者專家及2名既有董事。傳出董事曾向董事會提交設校申請計畫書，計畫結合鄰近和發、大發工業區產業資源，成立高雄市私立和發國中。

高雄市教育局表示，有關外界關心和春技術學院後續規劃改辦私立國中部分，和春技術學院屬私立高級中等以上學校退場條例施行前已全部停招學校，並經主管機關教育部公告為專案輔導學校，依法自112年5月10日起停辦，後續應依前述規定辦理解散、清算事宜。

教育局強調，此案教育部已依法完備該校退場相關程序，並對外說明私校停辦後即無籌設新校可能性，亦即無改辦私立國中的空間；有關教育部依法啟動和春技術學校退場後續事宜，如涉及地方政府配合辦理部分，將積極予以協助。

教育部 和春技術學院 高雄市

延伸閱讀

退場私校公益董事討論校產改制 教團轟「角色錯亂」

獨／退場私校擬籌設國中保校產 教部拋一限制：不可能

盼捐款扣除額比照公立學校 學者：別把私校當壞人

南榮科大涉賣假學歷欲改辦貴族學校 教團憂開私校惡例

相關新聞

企業最愛公立大學畢業生出爐 台大、成大、台科大

教育部日前公布111學年各大專校院新生註冊率，竟有19所學校註冊率未達6成，因為近年少子化影響，不少學校面臨招生困難，註...

和春退場擬設國中 避校產歸公

高雄和春技術學院去年九月遭私校退場審議會列為專案輔導學校，由於該校在退場條例施行前就已停招，沒有輔導改善期，遭勒令今年五...

企業最愛私立大學畢業生 這大學今年大幅進步七名

1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」顯示，在企業最愛的公立大學畢業生中，依舊由台灣大學掄元...

獨／退場私校擬籌設國中保校產 教部拋一限制：不可能

和春技術學院去年九月遭私校退場審議會列為專案輔導學校，由於是在退場條例施行前停招，沒有輔導期，遭教育部勒令今年5月10日...

中州科大將退場 積欠百名員工薪資農曆年前有著落

彰化縣中州科技大學因爆發烏干達外籍生淪為黑工，先被教育部勒令停招，並已確定退場，校方也積欠一百多名員工薪資，今天校方表示...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。