和春擬辦私中？高市府：私校停辦後即無籌設新校可能

和春技術學院去年9月遭私校退場審議會列為專案輔導學校，教育部勒令今年5月10日停辦，傳出部分董事爭取籌設「高雄市私立和發國民中學」。高雄市教育局今天澄清，此案教育部已依法完備該校退場相關程序，私校停辦後即無籌設新校可能性，也就無改辦私立國中的空間。

和春技術學院去年11月15日依退場條例改組成立第12屆公益董事會，9名董事中包括3名學校教職員生代表、4名學者專家及2名既有董事。傳出董事曾向董事會提交設校申請計畫書，計畫結合鄰近和發、大發工業區產業資源，成立高雄市私立和發國中。

高雄市教育局表示，有關外界關心和春技術學院後續規劃改辦私立國中部分，和春技術學院屬私立高級中等以上學校退場條例施行前已全部停招學校，並經主管機關教育部公告為專案輔導學校，依法自112年5月10日起停辦，後續應依前述規定辦理解散、清算事宜。

教育局強調，此案教育部已依法完備該校退場相關程序，並對外說明私校停辦後即無籌設新校可能性，亦即無改辦私立國中的空間；有關教育部依法啟動和春技術學校退場後續事宜，如涉及地方政府配合辦理部分，將積極予以協助。