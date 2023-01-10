台中教局掌校長評鑑大權 挨批

台中市有300多所公立國中小，學生超過20萬人，校長辦學績效至關重要。教師團體指出，中市現行校長遴選辦法，辦學評鑑卻摘除教師與家長團體代表參與，由教育局掌握評鑑大權，導致不少校長變「乖乖牌」；另指教局內部決定校長是否績優，攸關校長第一階段遴選，結果常與教學現場脫節。

教育局指出，台中市校長遴選是由校長遴選委員會投票決議，成員包含教局主管代表、專家學者、校長代表、家長會代表及教師代表，公平、客觀且多元的方式遴選出符合教育現場所需的校長，校長辦學評鑑只是其中一環，並非遴選最終結果。

台中市教師會、教師職業工會兩團體發文給教育局，建議教育局修正「台中市國民中小學校長辦學績效評鑑實施計畫」，納入教師與家長會代表，調整評鑑項目與成績計算方式，真正評鑑出辦學績優的校長。

教師團體指出，辦學評鑑各項成績比重，教育行政視導評鑑就占70％，另年度成績考核占30％。85分以上績優、70分以上未滿85分為適任、未滿70分者不適任。從中可看出教育局掌握教學評鑑的生殺大權，比重過高。

教團舉例，「聽話」的校長經常承辦活動，讓教職員不堪其擾。有教師指出，還有學校承辦議會市政考察活動，非關教學，另有行政人員表示，學校接辦活動五花八門，很多教師自主性高，只能指定少數學校長期承辦，校長也左右為難。教局解釋，市政考察是參觀其他縣市學校，才由學校安排；另各類競賽多分散舉行，未集中在某些學校。

教育委員會召集人、議員陳廷秀指出，校長辦學評鑑有專業性，如果外界要求更開放，可以深入研議探討。不過，如由家長團體介入，對專業指標可能無法勝任。

資深校長指出，教團關心的校長遴選，台中市校長遴選委員會是少數仍保持教師及家長浮動代表的，遴選更添難度，所以並非每位績優校長都可順利遴選。此外，辦學評鑑早年有家長團體代表參與，但造成不少學校抱怨家長過於干預校務，所以取消家長參與。