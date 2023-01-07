第3輪石斑魚來了 新竹縣學校營養午餐1月9日起入菜
新竹縣第3輪石斑魚來了！去年行政院農業委員會推動「班班吃石斑」計畫，竹縣率全國之先下單，總計採購4600多公斤的石斑魚，全縣122所國中小學生，陸續在去年10月、11月吃到2次石斑魚，之後石斑魚遇缺，縣府積極與合約供貨廠商調度，第3批石斑魚本周順利到貨，下周一1月9日起，學生就能吃到第3次石斑魚營養午餐。
新竹縣長楊文科表示，在縣府教育局與農業處攜手努力下，1月9日起竹縣學生就能順利吃到第3次石斑魚，搭配竹縣「聰明營養午餐」計畫，讓學生可以吃到有機蔬菜，以及加入堅果類、全穀類、深色蔬菜、深海魚類、海藻類等，有益於孩子腦部發育的食材。
縣府農業處長范萬釗說，縣府採購4600多公斤的石斑魚已全數完成下單，原訂一學期提供4餐石斑魚營養午餐，10月底至今已供應2次，第3批石斑魚本周也順利到貨，預計下周一起就能在營養午餐入菜，平均每餐每生可以吃到80公克石斑魚。
縣府教育局長楊郡慈說，推動班班吃石斑、偏鄉學校午餐食材聯合採購與聯合菜單、學校午餐採用國產可溯源食材等各項午餐，加強校園食魚教育，並提升整體學校午餐食材品質。
范萬釗說，縣府也在2019年爭取農糧署「推動本縣在地產銷履歷大豆進入學校營養午餐工作」相關試辦計畫，在各校營養午餐中導入黑豆食材及黑豆漿，未來繼續以吃在地、有機、友善的營養午餐為目標，落實地產地消、減少食物里程。
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