高苑、中州、大同技院仍欠薪 僅一校可由退場基金墊付

教育部大專校院校務資訊公開平台近日新增「私立學校積欠教師薪資情形統計」。根據教育部111學年資訊指出，年關將近，高苑科大、中州科大、大同技術學院3校都是欠薪狀況「迄今仍未改善」，但僅中州科大符合申請退場基金墊付欠薪的條件。

教育部新增私立學校積欠教師薪資情形統計，國立大專校院111學年均無欠薪，私立則有高苑科大、中州科大、大同技術學院3校，3校最後欠薪時間都為去年10月，3校狀況都為迄今未改善。中州、大同欠薪原因為學校財務因素，高苑則是董事會不願捐資。

高教工會組織部主任林柏儀表示，依照現行私校退場條例只要專輔學校未停止全部招生、法人重組，就無法動用退場基金墊付積欠薪資，對教職員工非常不利，救不了近急。

由於3校財務困窘，先前均為教育列管的專案輔導學校。教育部表示，中州科大自去年8月起積欠123名教職員薪資，每月總計約800餘萬；大同技術學院則是自108年8月起，便扣減48名教職員工學術研究加給70％和主管加給50％，應償還約2728萬元，學校已將該筆款項列入應付款項，學校去年9月曾與員工協議於去年底前分期還清，但截至昨日仍未清償。

教育部也說，中州科大已主動申請停招並向退場基金申請墊付，去年11月起至停辦前將由退場基金墊付教職員薪資；但大同則未向教育部主動申請停招，董事會尚未改組，因此不能申請退場基金。

至於高苑科大原董事已於近日全數辭職，但辭前仍未處理欠薪。教育部表示，日前諮詢私校諮詢會意見，由教育部向法院聲請選任臨時董事，校方也表示有企業願意提供資金，待裁定臨時董事後，可望由新董事會挹注資金償還教職員薪資。