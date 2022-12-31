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高雄首座客語沉浸非營利幼兒園 拚明年3月開學

聯合報／ 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，命名為火焰蟲，委託社團法人高雄市婦幼同心會辦理。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，命名為火焰蟲，委託社團法人高雄市婦幼同心會辦理。記者王慧瑛／攝影

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，目前正做室內裝修，力拚112年3月招生開園。

這所客語沉浸式非營利幼兒園命名為火焰蟲非營利幼兒園，由高雄市客家事務委員會委託社團法人高雄市婦幼同心會辦理，高雄市婦幼同心會創辦人童燕珍說，她自己也是客家妹，對傳承客語文化有著使命感與責任，幼兒園將採客語沉浸式教學，將客語學習融入在生活中，課程生活化，但不會變成是客家學校，即使不是客家家庭也能來讀。

幼兒園空間主要運用文物館兒童廳改造，室內有百餘坪，搭配寬敞戶外場域，硬體條件優於許多幼兒園，收費採非營利幼兒園標準，學生未限客籍身分。

童燕珍強調，火焰蟲非營利幼兒園預計招收2班、60人，為混齡，沒有幼幼班。只要是不排斥多接觸學習一種語言客語者都歡迎加入，地方對客語沉浸非營利幼兒園寄予厚望，希望做出特色，而不是隔離感。

高雄市教育局表示，此案目前還在施工中，預計1月中旬完工，是由客委會辦理，招生名額60名，確切地開園日程還待討論。

根據111年初統計資料，高雄市三民區2至5歲幼兒人口約1萬717人，公私立及非營利幼兒園只能服務7324名幼兒，顯見三民區是公共化教保服務熱區，市府希望透過成立客語沉浸非營利幼兒園，環境與教材搭配，讓孩子更融入客家情境，讓客語能在都會區發聲。

高雄美濃區2013年啟動有計畫的客語復振任務，是全國唯一連通幼兒園至國中階段，採華客雙語教育的公立學校區域，有效止住客語流失率。高雄市區沉浸式非營利客語幼兒園即將招生，讓住市區的客家人也能多一處幼兒教育選擇。

高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，目前室內正如火如荼裝修中。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，目前室內正如火如荼裝修中。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，環境寬敞、舒適。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，環境寬敞、舒適。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府利用客家文化園區文物館1樓空間，籌辦高雄首家「客語沉浸非營利幼兒園」，預計招收60名3至6歲幼兒，預計112年3月開學。記者王慧瑛／攝影

幼兒園 客語 高雄市

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