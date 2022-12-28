「班班吃石斑」4次變2次 陳吉仲：學期結束前可吃到

中國大陸石斑魚禁令，農委會跟教育部推出「班班吃石斑」政策，但因加工量能不足，以及沒有規格魚，同時未與產地契作，導致漁民不願意優先供應，讓政策實施一個月就供應不及跳票；農委會主委陳吉仲今天表示，石斑魚加工量能已經提高1.5倍，預計明年一月中、學期結束前，所有縣市的學校都可以吃到2次石斑魚。

教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，原先政策規劃6億經費，從今年9月起到年底，學校午餐每月都可吃一次石斑魚，到年底將可吃4次；但因加工量能不足、沒有足夠規格魚導致「班班吃石斑」實施一個月就跳票；後來改口要變成「班班好食材」，近日又有新進度，原本吃4次、每月一次；變成學期結束前可以吃2次。

陳吉仲今天參加農委會1959動保專線啟用記者會， 他說，不只12月底，在1月中、學期結束前，每個縣市、大部分學校都可以吃到兩次，會持續盤點，只要供應量充足，會持續提供。

陳吉仲說，目前各縣市都吃過一輪石斑魚，會持續供應學校營養午餐，農委會找了十家以上的石斑魚加工廠商，加工量能提高了1.5倍，除了營養午餐以外，國內外銷也持續供應，預計一月中、學期結束前，各縣市都可以吃到2次石斑魚；只要供應量充足，會持續供應給學校營養午餐使用。