「班班吃石斑」4次變2次 陳吉仲：學期結束前可吃到

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影
農委會主委陳吉仲。記者彭宣雅／攝影

中國大陸石斑魚禁令，農委會跟教育部推出「班班吃石斑」政策，但因加工量能不足，以及沒有規格魚，同時未與產地契作，導致漁民不願意優先供應，讓政策實施一個月就供應不及跳票；農委會主委陳吉仲今天表示，石斑魚加工量能已經提高1.5倍，預計明年一月中、學期結束前，所有縣市的學校都可以吃到2次石斑魚。

教育部與農委會執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，原先政策規劃6億經費，從今年9月起到年底，學校午餐每月都可吃一次石斑魚，到年底將可吃4次；但因加工量能不足、沒有足夠規格魚導致「班班吃石斑」實施一個月就跳票；後來改口要變成「班班好食材」，近日又有新進度，原本吃4次、每月一次；變成學期結束前可以吃2次。

陳吉仲今天參加農委會1959動保專線啟用記者會， 他說，不只12月底，在1月中、學期結束前，每個縣市、大部分學校都可以吃到兩次，會持續盤點，只要供應量充足，會持續提供。

陳吉仲說，目前各縣市都吃過一輪石斑魚，會持續供應學校營養午餐，農委會找了十家以上的石斑魚加工廠商，加工量能提高了1.5倍，除了營養午餐以外，國內外銷也持續供應，預計一月中、學期結束前，各縣市都可以吃到2次石斑魚；只要供應量充足，會持續供應給學校營養午餐使用。

營養午餐 陳吉仲 班班吃石斑

延伸閱讀

不滿被指抄襲提告議員 陳吉仲：無法忍受任何人誣衊

國際禽流感肆虐 陳吉仲：守好防疫 年前雞蛋充分供應

指陳吉仲報告抄襲遭控誹謗 2議員：對有權力者的監督　

趙少康批神經錯亂 陳吉仲：應降低倚賴不友善單一市場

相關新聞

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

「班班吃石斑」4次變2次 陳吉仲：學期結束前可吃到

中國大陸石斑魚禁令，農委會跟教育部推出「斑斑吃石斑」政策，但因加工量能不足，以及沒有規格魚，同時未與產地契作，導致漁民不...

大專招生「斷崖式」缺額 教團估未來五年40校面臨退場

教育部今天公布111學年各大專校院新生註冊率，低於六成「淹水線」由去年7所暴增為19所。全國私校工會理事長尤榮輝表示，不...

扎根藝術教育 中信文教基金會獲教育部藝術教育貢獻獎

中國信託文教基金會「夢想家圓夢工程」長期扎根社區，將藝術資源帶到偏鄉小學，進行深度藝文教育，獲頒教育部第九屆「藝術教育貢...

盤點論文抄襲 高教工會：在職碩班淪學店

高教工會昨盤點今年高教問題，將私校退場條例、碩士在職專班弊病、專案教師困境、公教退撫新制以及教育部官員兼任私校門神列為「...

北市校園蔣中正銅像還有51座 建中決議留下「功過都讓學生討論」

根據台北市教育局統計，去年3月時，台北市還有64座校園內的蔣中正銅像，到了今年12月剩下51座，減少的13座多數是學校在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。