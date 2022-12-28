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全台唯一設計類科大連3年招生未達6成 原因是這6字

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導
高雄東方設計大學為全台全國唯一以設計類科為主的科技大學。記者陳弘逸／攝影
高雄東方設計大學為全台全國唯一以設計類科為主的科技大學。記者陳弘逸／攝影

教育部今公布111學年各大專校院新生註冊率，高雄東方設計大學註冊率最低，同時也是連續3年未達6成。對此，校方回應，原因脫離不了「受少子化影響」，導致註冊率低迷，今年招生相較去年有微幅成長，未來仍會持續在設計領域深，耕並尋求產業合作與轉型。

東方設計大學校長蔡匡忠說，近幾年都有面臨到招生難題，就學校而言，東方為全台全國唯一以設計類科為主的科技大學，仍會在這個領域，持續深耕，並強化辦學特色，也會更多元發展宣傳及招生觸角。

蔡匡忠說，學校前陣子還與知名漫畫「老夫子」家王澤合作到校分享，未來會透過與設計大師合作，多方辦理相關展覽，增加辦學能量，盼能重新擦亮學校招牌，提振招生。

蔡還說，校方持續與周邊高中職，社區等藉USR（大學社會責任實踐）尋求更多連結，同時也會積極與相關企業，洽談專班設立與相關產學合作。

據教育部資料指出，東方設計大學註冊率未達六成「淹水線」，僅有26.3%，同時也連續3年未達6成。校方人員坦言，受少子化影響，導致註冊率低迷，但相較去年，註冊率已微幅成長，之後仍會持續在設計領域深，耕並尋求產業合作與轉型。

註冊率 教育部

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