新北7校組自主學習聯盟 從國中培養學生主動學習能力

新北市府與7校建立12組自主學習實踐社群聯盟，同時與國家教育研究院及愛思客團隊一同推出國中生的「促進學生自主學習課堂教學實踐指引」。新北副市長劉和然說，新課綱強調學生的自主學習能力，透過教師在課堂上「微改變」，從國中階段開始培養學生主動學習能力。

新北市與中山國中、漳和國中、桃子腳國中小、坪林實中、重慶國中、崇林國中及南山中學，組成12個自主學習實踐社群聯盟，教育局表示，自主學習的精神，在於相信學生是具有能動性和責任心的主體，這次結合專家學者及學校實踐社群的力量，發布《促進自主學習課堂教學實踐指引》，協助教師從教學轉變為導學，促進學生自發主動學習、善於反思，為自己的學習負責。

參與實踐自主學習課堂的中山國中教師隋奇融說，自主學習的趨勢是現在進行式，建構課堂鷹架時，需引導學生討論、思辨、反思，且老師們不斷學習，不斷Restart（重新啟動），讓學生的自主學習，在我們的生活中真實發生。