擴大21家基金會捐獎學金262萬 300名新北學子受惠

新北市教育局今舉辦「教育基金會展臂關懷計畫」捐贈儀式，共有21家基金會捐贈262萬，獎助卓越清寒學生的學雜費及生活費，約300人受惠，由就讀板橋高中學生陳越宇、高帆代表受贈。

教育局長張明文說，感謝各基金會以奉獻服務的精神共同努力，教育局將持續串聯民間愛心力量，成為孩子成長最強而有力的後盾。

教育局指出，教育基金會展臂關懷計畫源於教育基金會勵學圓夢計畫，今年擴大媒合由10家增為21家，更名為「展臂關懷」代表連結教育基金會資源挹注新北學子，鼓勵各基金會自訂辦法，頒贈各項獎、助學金，協助弱勢學子，或把資源捐入於2005年創立的「溫馨助學圓夢基金」，獎助卓越清寒學生在學所需學雜費及日常生活所需的生活費。

今年有18個教育基金會投入新北市溫馨助學圓夢基金，其中為英仕教育基金會、聖玄教育基金會、信業希望教育基金會、聞哲全人教育基金會、訊連玩美教育基金會、新北市食道疾病教育基金會、慈祐教育基金會、稻馨教育基金會、牙周病防治學術基金會、新北市蓮宗教育基金會、新北市宏將傳媒蒲公英教育基金會、新北市海山陳氏教育基金會、普賢教育基金會、新北市賓陽教育基金會、留才教育基金會、嚴復教育基金會、新北市麗明教育基金會、慧濟教育基金會；另國際教育基金會、林柏壽文教基金會、江雲教育基金會等3個基金會，則是挹注新北市國際教育、科技、體育等計畫的推動。

陳越宇、高帆代表圓夢得獎學生，出席捐贈儀式。

陳越宇說，高中的課業壓力相當沉重，因為有獎助金，可以減輕家人負擔，也讓自己可以購買升學用的講義和模擬試題等教材，而無後顧之憂，感謝各位捐助者熱心公益，也希望展臂關懷計畫持續運作，扶持更多需要協助的學弟妹。