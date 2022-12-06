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「態度取決高度」桃園出征全國語文競賽 獲53項特優

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
內壢國中學生林郁倢參加全國語文競賽撒奇萊雅語朗讀，拿下優等。圖／桃園市教育局提供
內壢國中學生林郁倢參加全國語文競賽撒奇萊雅語朗讀，拿下優等。圖／桃園市教育局提供

今年全國語文競賽，桃園市今年共派出251位選手參加，結果分別在朗讀、字音字形、作文、寫字等項目，拿下53項特優，其中在國語朗讀、閩南語朗讀、國語字音字形、客家語字音字形及寫字組，各組都拿下5項特優，表現優異。

桃園市教育局表示，今年共有251位選手代表桃園出征，參賽項目包含演說（國語、閩南語、客家語、原住民族語）、情境式演說（閩南語、客家語、原住民族語）、朗讀（國語、閩南語、客家語、原住民族語）、字音字形（國語、閩南語、客家語）、作文及寫字。其中原住民族語選手就有72位。

內壢國中學生林郁倢這次獲得全國賽撒奇萊雅語朗讀國中學生組特優。林郁倢說，國小到國中都跟著指導老師學習族語，過去朗誦文章時，常說不出道地部落口音和喉塞音，經常感到挫折，但當突破這些關卡，就會很有成就感。

林郁倢表示，指導老師常說「態度取決於明天的高度」，這句話一直記在她心中，今年得到特優證明幾個月來的努力沒有白費，很高興能大聲地說「我是撒奇萊雅族的孩子，說族語、學族語、聽族語，是我一生最喜愛的事。」

菓林國小學生李婇瑄則獲德全國賽閩南語朗讀國小組特優。李婇瑄表示，國小5年級時就曾代表學校參賽，但在市賽止步，這次她調整好心態，把當年遺憾化成前進的動力，終於在今年如願以償得到全國特優的好成績。

李婇瑄表示，在培訓過程中有許多酸甜苦辣，偶爾也會控制不住淚水，但集訓歷程還是讓她學到許多閩南語朗讀技巧，現在回想起來都是成長必經的磨練，未來也會朝國中組閩南語朗讀比賽前進。

閩南語 原住民 桃園

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