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2022教育部U-start創新創業計畫 高科大獲首獎
2022年度教育部青年發展署U-start創新創業計畫，高雄科技大學「恩典海洋生物科技企業社」擊敗全國大專校院創業團隊，拿下首獎90萬元創業獎金。原住民組的U-start原漾計畫，也由高科大輔導的布農族團隊「馬舒霍爾的禮物」，以布農族籐編包裝結合團隊烘培專業的創業計畫，獲得季軍80萬元獎金。
今年首獎團隊「恩典海洋生物科技企業社」，全部成員都來自高科大水產養殖系學生。團隊專研珊瑚及軟體動物的繁殖養殖技術，將所學專業發展為創業主軸，以珊瑚的研究成果為基礎，發展繁殖、餌料、智慧監控等技術，不僅呼應環保議題，在商業模式上更是瞄準南向國家，有高度的發展潛力，贏得評審一致的高評價，連同第一階段及第二階段競賽一共獲得140萬元獎金。
原漾計畫「馬舒霍爾的禮物」，贏得季軍80萬元，是由高科大創新育成中心輔導高雄市桃園區梅山部落的團隊，梅山當地的布農族語即是Masuhauz，因此取其音譯「馬舒霍爾」。團隊主要以在地小農烘培產品結合布農族傳統黃藤編織包裝，打造部落的文化體驗及旅遊環境，輸出原鄉文化，也創造原青返鄉的環境。馬舒霍爾在網路上累積了豐富的品牌聲量，實際成果獲得評審肯定，經過第一階段及第二階段的評審考驗，一共獲得130萬元獎金。
高科大表示，今年U-start創新創業計畫一共獲得470萬元獎金，包括第一階段得獎團隊6組、第二階段得獎團隊2組，創業類型包含海洋科技、社企教育、林下經濟、平台行銷、原民文創…等多元領域，不僅對外輔導創業團隊外，也大力發展校內豐厚的學術研究能量，輔導師生將學術成果轉化成創業佳績。
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