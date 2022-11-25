2022教育部U-start創新創業計畫 高科大獲首獎

2022年度教育部青年發展署U-start創新創業計畫，高雄科技大學「恩典海洋生物科技企業社」擊敗全國大專校院創業團隊，拿下首獎90萬元創業獎金。原住民組的U-start原漾計畫，也由高科大輔導的布農族團隊「馬舒霍爾的禮物」，以布農族籐編包裝結合團隊烘培專業的創業計畫，獲得季軍80萬元獎金。

今年首獎團隊「恩典海洋生物科技企業社」，全部成員都來自高科大水產養殖系學生。團隊專研珊瑚及軟體動物的繁殖養殖技術，將所學專業發展為創業主軸，以珊瑚的研究成果為基礎，發展繁殖、餌料、智慧監控等技術，不僅呼應環保議題，在商業模式上更是瞄準南向國家，有高度的發展潛力，贏得評審一致的高評價，連同第一階段及第二階段競賽一共獲得140萬元獎金。

原漾計畫「馬舒霍爾的禮物」，贏得季軍80萬元，是由高科大創新育成中心輔導高雄市桃園區梅山部落的團隊，梅山當地的布農族語即是Masuhauz，因此取其音譯「馬舒霍爾」。團隊主要以在地小農烘培產品結合布農族傳統黃藤編織包裝，打造部落的文化體驗及旅遊環境，輸出原鄉文化，也創造原青返鄉的環境。馬舒霍爾在網路上累積了豐富的品牌聲量，實際成果獲得評審肯定，經過第一階段及第二階段的評審考驗，一共獲得130萬元獎金。