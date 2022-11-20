獨／北市明星高中邀頂大演講卻被A片亂入 校方報警抓人

台北市某明星高中11月18日上周五舉辦高一學習歷程線上講座，邀請某國立頂大教授線上分享。沒想到大學教授分享到一半，卻有人在會議中多次共享色情影片且亂入發言，事發當下令所有師生看傻眼。事後高中端報警處理，大學端也致電高中端表達嚴正抗議，但究竟是誰亂入惡搞，至今仍是「羅生門」，而事件起因疑與高中端網路帳號管理不當有關。

據本報掌握，當天講座使用Googlemeet視訊軟體，在大學教授宣講過過程中，卻多次有不明帳號共享色情影片畫面，校方雖制止，但仍以相同網址讓學生重新登入並繼續座談，惡作劇卻仍不斷發生，直到講座快結束時仍被頻繁干擾。該校事發後通報學務處，並請資訊室蒐集證據與相關資料，也前往鄰近派出所報警追查犯案人員。

據聞當天有高一學生將講座畫面截圖PO上社群，並寫上自身對事件的評論，由於內容不當，事後也遭校方建議撤除。

該高中當天也請班級導師提醒各班學生，若有截圖或知悉犯案人員，請提供給導師、學務處教官或輔導室，並切勿公開散播至各社群媒體，提供證據後將影片自手機刪除，以免觸犯相關法律，也避免對於大學教授、高中全體師生造成嚴重負面影響。

該校也在導師信中推敲事發原因，由於學校輔導室公用帳號過去會議提供不同身份別人員進入會議，考量大家使用不同載具登入可能綁其他mail的方便性，考量居隔末能到校學生，因此將會議網址發出，沒有特別限制使用校內 mail登入及限制分享畫面，因而導致事件發生。最後也強調，未來在辦理相關講座時，會更謹慎關閉人員、畫面分享等功能。

本報致電該明星高中，校方表示已經報警並進行相關通報，由於事涉性平，因此不便再對外回應。

大學校方則表示，明天將與校內招生單位、法務單位討論後續處置方式。但校方也強調，高中端應更重視資訊安全，並加強全校學生對於性別平等、社群媒體使用相關的法治觀念，避免學生落入違法地帶而不自知。