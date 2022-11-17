「幼稚園」是老人在講的？新一輩都改口這樣說 網堅持：我幼稚我驕傲

image source: 示意圖／Pexels

文／蔡瓅萱

你也會說「幼稚園」嗎？知名作家、導演九把刀在臉書發文表示近日與太太聊天才知道，原來現在已經不太有年輕人會使用「幼稚園」這個詞，「講『幼稚園』的都是老人」。貼文一出引來網友熱烈討論，許多人紛紛表示「沒想到我也加入老人的行列了」。

「我老婆說，現在都講『幼兒園』，講『幼稚園』的都是老人。」九把刀在臉書上分享了與太太的對話，還在文末加上「我聽你在」的hastag，似乎對此感到非常不可置信，底下的留言區也引來許多網友回覆，「慘了我也說幼稚園」、「幼稚園就是幼稚園（老人大吼）」、「沒關係，我就是老人，堅持叫幼稚園」。

不少網友指出，新一輩的人真的大多都使用「幼兒園」一詞，而非「幼稚園」：「我也講幼兒園」、「真的，我記得大概是民國100-101年的時候全面修改的」、「大概就跟『小叮噹』與『哆啦A夢』一樣意思」、「這是真的，我是幼教老師，大學的時候教授有特別叮囑」。

101年施行「幼托整合」 全面改稱「幼兒園」

在民國101年實施「幼兒教育及照顧法」後，便開始推行「幼托整合」，將幼稚園、托兒所整合為「幼兒園」，讓幼托機構不再有招收年齡重複、主管機關不同等容易造成混淆的情形。幼托整合後，幼托機構統一改為「幼兒園」，也因此「幼稚園」一詞越來越少人使用。

有幼教老師表示，現在業界語也已經改為「幼兒園」，不過，還是有許多網友表示比較習慣講「幼稚園」，「我幼稚我驕傲」、「幼稚園聽起來比較順耳」、「我也是習慣講幼稚園」、「我只講幼稚園」；也有網友幽默以九把刀電影中的經典臺詞回覆：「我就是幼稚才會喜歡你這麼久。」

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「幼兒園」近三年的網路聲量略高於「幼稚園」，顯示出近年來「幼兒園」一詞在網路上的使用次數的確比「幼稚園」多。至於有關「幼兒園」的聲量高峰，則是出現在2019年9月，新北市某幼兒園爆發群聚感染時有多家媒體報導，可以發現各大媒體也都使用「幼兒園」一詞。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2019年11月16日至2022年11月15日。

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