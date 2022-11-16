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業者擬調營養午餐至55元 新北教育局：多數家長同意才行
新北市八里國中自立廚房委員會，今年10月因應物價波動及人力成本，發布意見書詢問家長是否同意將每餐費用從48元調整到55元，但營養午餐金額調整僅憑一張白紙詢問，讓家長深感意外，教育局則表示，需多數家長同意形成共識才有機會調整。
新北市八里國中自立廚房以委外方式聯合供應鄰近學校，包括米倉國小、長坑國小、大崁國小、八里國小等４校午餐，透過5校組成群組定期召開會議討論午餐供應相關事項。
該群組今年10月考量物價波動及提升營養午餐品質，希望能夠調高營養午餐費用，但必須先獲得多數家長同意程序使得進行，因此發布意見書向家長詢問，希望將營養午餐費用從48元調整至55元，並聲明營養午餐費用為八里區公所全額補助，作為明年9月後營養午餐是否調價參考。
教育局對此表示，該調查僅為初步意見蒐集，後續仍須經多數家長同意形成共識，並於校內午餐供應委員會進行討論決議，並報教育局備查後始能調整，目前已督請學校針對午餐調價議題須充分蒐集家長意見，並審慎進行評估，始得進行後續作業。
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