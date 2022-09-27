能增進學生食慾？偏校彩色餐桶凹槽多難清洗 發霉圖驚人

行政院偏鄉中央廚房計畫今年開學上路，但除了部分央廚還在趕工、一餐62元精進菜單未完全落實，就連盛裝學生營養午餐的餐湯桶都有爭議。有學校指出，由教育部統一採購，宣稱能增進學生食慾的黃、粉色保溫箱太過笨重且難收納，凹槽多難清洗，已有學校用不到一個月就嚴重發霉，磁扣鎖、溫度感測器也問題不斷，基層抱怨連連。

全國共有1300多所國中小參與偏鄉央廚計畫，但教育部七月下旬赴行政院會報告的政策目標卻接連跳票，包含央廚被迫趕工，學校壓力大；精進菜單原要求學校依循，卻因反彈聲浪大淪參考，執行率仍低；就連「班班吃石斑」計畫，開學至今一個月連一次都還沒吃到，如今又傳出餐湯桶設計不良，發霉圖讓人作嘔。

各校配一班兩個保溫箱、四個不鏽鋼餐桶與一個雙層保溫湯桶，開學一個月，保溫箱不僅外觀藏汙，有學校反映箱體接合處有縫隙，水滲入保溫夾層中的海綿而發臭；還有學校說，不銹鋼餐桶容量太小，豬排肉裝不完，還須找容器分裝；也有學校直接「不合作」，直接把新餐湯桶擱置在倉庫，沿用學校舊餐桶。有偏鄉學生指出，餐桶升級並不會增進食慾，廚工煮得美味與否，才是學生在意的問題。

為避免食物在運送過程中被打開，恐衍生食安風險，該款餐桶設計鋼索式磁扣，可將保溫箱上鎖，入校後須用解鎖器才能打開。卻有學校發現，鋼索未完全貼合保溫箱，有心人輕扳上蓋即可把餐桶打開，磁扣鎖形同虛設。

該計畫強調要讓偏鄉學生能吃到「熱騰騰」的營養午餐，委由成功大學開發溫度感測器，即時監測餐食溫度，卻有學校反映，只要司機運送過程行經山區，溫度感測器就會因訊號不良而斷線，導致無法即時回傳餐食溫度，事後還會被地方教育局處追殺，相當惱人。

教育部表示，餐湯桶廠商依合約提供一年保固，如非屬人為損壞，均有免費維修或換新服務，並由廠商負擔運費。若班級人數較多，可彈性申請增加餐湯桶使用數量，學校若有任何使用疑問，將持續提供諮詢輔導。