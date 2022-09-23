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南投縣師鐸獎得主 周進科奉獻教育38年感謝團隊付出

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣師鐸獎得主周進科（左一）、林慕怡（左二）、江佳容（右一）由縣長林明溱頒獎，感謝他們對學生、教育的付出。圖／南投縣政府提供
南投縣師鐸獎得主周進科（左一）、林慕怡（左二）、江佳容（右一）由縣長林明溱頒獎，感謝他們對學生、教育的付出。圖／南投縣政府提供

南投縣政府今天在南島婚宴會館舉行教師節表揚大會，縣長林明溱頒獎肯定669名優秀教育人員，感謝他們對教育貢獻與付出，縣府積極向中央爭取學校班班有冷氣，讓老師擁有最好的教學環境，學生也都能安心學習。

這次表揚，師鐸獎教師3名，其他獎項包括，教育部教育奉獻獎1名、教育部杏壇芬芳獎個人獎1位、以及資深優良教師，分別為服務10年的有66名、20年的有184名、30年的有107名及40年的有3名；除此之外，還有各校選拔的優良教師221名、特殊優良教師25名、優良特殊教育人員7名及私立短期補習班的優良教師6名，共計624位優秀教師，受獎對象除學校教師外，還包括校長、社會團體與補習班之教師。

南投縣師鐸獎教師3名，其中2名獲教育部師鐸獎，分別為新興國小校長周進科以及延平國小教師林慕怡。周進科說，國中畢業後受到恩師鼓勵，就讀師專投入教育行列，後來回到家鄉水里鄉服務，一轉眼就38年，獲得這項榮譽，是所有曾歷練過的教育團隊的功勞，他只是代表大家來領這個獎。

林慕怡老師也說，20多年來非常感謝教育團隊以及學生、家長們的支持及肯定，她關注對學生的愛，未來也希望將這份愛延續下去。第3位縣師鐸獎得主為營北國中主任江佳容，她說，每天都競競業業面對不同的挑戰，她也勉勵所有教育工作者，教育的路上不孤單，一起為教育加油。

林明溱說，縣府積極推動縣內教育，8年共籌措編列經費23億元，讓中小學生有免費營養午餐，這2年也積極向中央爭取學校班班有冷氣，能讓老師擁有最好的教學環境，學生也都能無後顧之憂的努力學習。

師鐸獎 班班有冷氣 教育部

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