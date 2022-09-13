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校園驚見整區夾娃娃機 引學生公憤：學校缺錢缺瘋了？

聯合新聞網／ 綜合報導
一處校園內出現夾娃娃機，引出不少學生連聲譴責。 圖擷自Dcard
一處校園內出現夾娃娃機，引出不少學生連聲譴責。 圖擷自Dcard

近日一名大學生於網上爆料，開學後發現校內多出一整區夾娃娃機，引發在校生和他校學生群起抨擊，認為校園內出現夾娃娃機十分不妥，更有人直言嗆道，「學校缺錢缺瘋了？」

一名男大生在Dcard發文驚呼，「學校有便利商店算什麼，我們直接開夾娃娃機」，並po出照片佐證，只見學校的活動中心門口擺滿3排夾娃娃機，他更接著調侃道，「夾娃娃機其實是機械手臂的就業學程啦」。

該文引來不少網友嘲諷，「到底是哪個天才決定的」、「吊臂模擬操作學程，一次10元」、「真是世界奇觀，學校放娃娃機真可笑」、「學校缺錢缺瘋了？」、「少子化影響到這種程度嗎？註冊費不夠用夾娃娃機去補？」

不過也有網友持不同看法，「我覺得好讚，但如果是我，我會不敢在學校玩」、「好...好酷」，還有人透露其實不只這間學校有夾娃娃機，「好好笑，我們學校也有，學校到處在漏水，有錢租娃娃機沒錢去修繕學校」。

大學生 夾娃娃機 Dcard

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