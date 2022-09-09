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幼照法修訂裁罰公布期 霸凌、狼師惡名擬「永久公告」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部近日正預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，針對違規樣態輕重，擬給予不同的公告期。示意圖，圖中人物、地點與新聞無關。本報資料照片
教育部近日正預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，針對違規樣態輕重，擬給予不同的公告期。示意圖，圖中人物、地點與新聞無關。本報資料照片

幼兒園違規案件時有所聞，教育部近日正預告「違反幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例之裁罰公布期間」草案，針對違規樣態輕重，擬給予不同的公告期。若行為人有情節重大的體罰、霸凌、性騷擾等狀況，擬將永久公布當事人姓名和園所機構名；若為進用未符資格的服務人員等樣態較輕的違規，則公布期間為三年。

教育部設有全國教保資訊網，方便家長檢索各地區幼兒園狀況。教育部近日則欲修正幼兒教育及照顧法、教保人員條例對於裁罰樣態的公告期，其中幼兒園或行為人只要遭認定有情節重大的霸凌、體罰、性騷擾、不當管教，或對孩童施以身心暴力或不當對待，嚴重損害孩童身心權益，將永久公告當事人姓名和園所名稱。

但若園所以派遣方式進用教保服務人員或借用其他教保員服務證書；未經地方政府設立許可便自行招生進行教保服務：違反招收人數規定，又於稽查時藏匿幼兒等違規樣態，同樣會公告園所名稱以及行為人或負責人姓名，但將設有六年公告期限。

若為較輕的違規樣態，如幼兒園專車車齡過高、載運人數不符合法令規定、車身標示不符規定；進用未符資格的服務人員等，則予以公告三年。

全教總副秘書長兼幼兒教育委員會主委楊逸飛表示，這次修正相關法令是切割出不同違規樣態的公告期，過去有業者反映，其只是部分小缺失、也很快就彌補，卻要一直被掛在教保資訊網上，影響後續招生也對園所不公平；園所也爭取，若公告過程中已經即時更正，希望可以在公告欄位後方加上已更正資訊。

楊逸飛說，但針對違規情節重大的園所還是傾向永久公告。目前教育部設有不適任教師比對系統，園所在聘用人力時需上系統比對，若曾涉虐待、體罰等情節嚴重的教師或教保員將不得任用，也由於該系統是根據身分證字號來登錄，因此不怕當事人改名後再謀職。

楊逸飛也說，但若法規欲「永久公告」當事人姓名，是否逾越其他法令，教育部正值公告期還要再持續搜集民間意見。

教育部 幼兒園 性騷擾

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