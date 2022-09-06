大同技院、高苑科大被評財務惡化 未改善明年八月停招

教育部今日（9/6）召開第二次「私立高級中等以上學校退場審議會」，依私校退場條例規定首度公開二間專案輔導學校名單，包括高苑科技大學以及大同技術學院，兩者均遭認定財務惡化且積欠教師薪資，審議會持續將兩校列為專輔學校，改善期限至明年5月31日止，若未改善最快明年8月起停招、後年停辦。

退場審議會昨日召開第二次會議，共27人出席，經二分之一委員同意，高苑科大、大同技院均有「財務狀況顯著惡化，已不能清償債務或嚴重影響校務營運」、「積欠教師薪資並予以開罰」等狀況，再度將兩校列為專輔學校，改善期限至明年5月31日止。

退場審議會第二次會議指定發言人柯今尉會後受訪時表示，根據私校退場條例，由於兩校於條例施行前就已是專輔學校，改善期限不得超過一年，若未通過將命學校停招。為配合新學年度作業，因此將兩校改善期限定於明年5月31日，屆時若未改善六月將提至審議會討論，八月做出停招行政處分。

柯今尉也指出，大同技術學院111學年已被教育部勒令停招，但當時比照法源為私校法，現在則是依照退場條例，停招後一年就必須停辦，全面停招時還必須由主管機關重組董事會，法律效果和行政處分不同。

由於兩校被審議會認定財務缺口嚴重，柯今尉談到，近兩年可用資金必須維持三個月，以大同為例，其24個月中有19個月可用資金未達3個月，預計其111學年可能虧損2300萬、112學年虧損1700萬；高苑則是24個月中同樣19個月可用資金未達3個月，111學年預計虧損1.6億、112學年更預計虧損達2.5億，符合財務不良指標。

兩校僅剩不到一年可改善，柯今尉表示，學校必須於接下來一個月內提報改善計畫，審定會也將組成約8至15人輔導小組實地查訪，要求其改善財務指標和教學品質查核等，不同學校有不同指標，經查核後提至審議會看是否有望解除專輔列管。

柯今尉也談到，今兩校獲退場審議會通過，專輔期間將加派教職員、學生、學者專家擔任董事，並加派學者擔任監察人加強學校治理。學校資訊也將公告於大專校院校務資訊公開平台，讓各界知悉。