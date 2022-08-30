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新北公立高中職學生 9月起可手機打卡上下學

中央社／ 新北30日電
新北市公立高中職學生可以手機使用「新北校園通APP」打卡，照片人物與本文無關。示意圖／聯合報系資料照片
新北市公立高中職學生可以手機使用「新北校園通APP」打卡，照片人物與本文無關。示意圖／聯合報系資料照片

新北市教育局今天表示，9月起，公立高中職學生可以手機使用「新北校園通APP」打卡上學、放學，學生不用再刷卡排隊，家長一機在手可掌握學生入離校時間，與出缺席情況。

中小學今天開學，新北市政府教育局表示，111學年度起，新北校務雲將由原本國中、國小延伸到幼兒園及公立高中職隨時可用，供學生及家長更多元便利服務。

教育局表示，高中職學生可以透過「新北校園通APP」打卡上下學；程式還有上課YO請假系統、學費PAY繳費、課表查詢、學業成績、缺曠紀錄、獎懲紀錄、社團活動、學習歷程，及教育放送台等功能。

教育局說，公立高中職學生以手機打卡上放學，不必再刷卡排隊打卡或紙本填寫，就可直接用手機藍牙打卡上下學；系統同時會通知家長學生入校、離校時間，家長可即時瞭解孩子上下課及出缺席情況，也讓學校管理數位化。

教育局告訴中央社記者，程式同時提供幼兒園家長上課YO請假、學費PAY繳費、數位聯絡簿、學生健康管理、午餐查詢、教育放送台及調查表等多樣性的方便服務，貼近家長需求，一機掌握孩子在校生活。

教育局長張明文表示，「新北校園通APP」功能非常廣泛，盼望下一代從小熟悉數位學習，並生活化運用。家長除可直接幫學生在線上請假，也能掌握出缺席情形，不但安心、省時且便利。

市長侯友宜今天也至光復國小迎接學生開學，並關心校園防疫整備，他接受聯訪時表示，每個校園快篩試劑的存量都要達到百分之百以上。至於中央相關9月12日以後的校園防疫規定，學校已非常熟悉，除遵照中央指示也會隨時自主應變。

教育局 幼兒園

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