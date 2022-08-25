僅開放桃機入境...檢疫放寬大學境外生終回流 入境措施亂大學忙到半夜

國內檢疫放寬，八月大學境外生終於開始回流。但受人力配置影響，教育部僅於桃機辦理接機，取消小港機場入境，境外生入境後搭車回南部大學路程達數小時，若班機於深夜抵台，國際處常工作到半夜。再者，國內實施3+4檢疫，後四天自主防疫非必要不得外出，卻無定義「非必要」內涵，且九月起自主防疫期可更換防疫地點，也未說明是否適用於所有境外學生。

教育部近期陸續辦理大專校院境外生入境，根據教育部統計，今年7月19日至8月24日間，學位生已入境2995人；非學位生開放更早，已入境者達3913人，去年同期則受邊境管制影響入境數掛零。台大統計至八月中旬，符合資格欲入境的學位生達1399人，台師大亦有461人。

但有南部大學反應，去年起教育部委託大學到桃機辦理專案接機，便不再開放境外生從小港機場入境。但各校仍需掌握學生入境動向，學生抵台後出關、搭乘防疫車輛、入住防疫旅館，每個定點均要回報教育部，八月底迎來入境高峰，學生只能從桃機入境，回南部的車程將拉長至四個小時，如果班機深夜才抵台，國際處為了追蹤學生常要忙到半夜。

對此，近日數間南部學校向教育部反映，隨境外生人數增加，盼開放小港機場分攤人數，南部大學也表示願意承辦機場常駐業務。

另外，亦有北部一名教授表示，自主防疫期非必要不得外出，卻無單位定義非必要的內涵，「採買民生用品到底算不算非必要。」防疫旅館則多要求境外生七天均不外出，便有境外生向學校反應旅館不得以此主張。再者，九月起後4天可變更檢疫地點，是否適用於所有境外生，以及非必要不得外出的規範是否適用，也有模糊地帶。

近期境外生陸續回流，台師大國際長劉以德表示，為安排檢疫和物資配給，學校需分四梯次讓學位生入境，大宗入境時間在九月初約150位。

文藻外語大學國際長陳玉珍表示，學校要送入境資料到教育部，但各國學生習慣、處理事情的態度不同，如英美兩國對日期的書寫順序就不一樣，國際處要一一核對否則很容易出錯，近來壓力確實比較大。