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獨／防統測撞期學習歷程上傳時間 教育部「分流」方案曝光

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。記者趙宥寧／翻攝
今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。記者趙宥寧／翻攝

今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。其中，普通科比照大學個人申請管道，最後上傳截止日訂為明年4月25日；專業群科則延後一個月至5月27日。統測則自明年起訂於4月25日至5月2日區間的周六、日。

教育部今天召開四技二專管道運用學習歷程檔案作為備審資料提交時程會議，會中宣布112學年技高「普通科」、「專業群科」學生學習歷程上傳截止日將分流。根據本報掌握會議資料，普通科將循大學個人申請管道，最後上傳截止日為112年4月25日；專業群科學生則為避免與統測撞期，延後一個月至5月27日。

不過，若技高生要跨考學測，根據教育部資料，若要循大學個人申請入學管道者，備審資料只能使用PDF檔案，據與會人士透露，此舉遭學生詬病「學檔做白工」，認為應讓普通科學生維持「雙軌制」，也就是能提前配合在四月底前上傳學檔，又或是在五月底前上傳PDF檔。不過教育部僅表示會再研議。

統測日程部分，教育部今年初曾召集相關單位研議，並在今天會議中宣布，將從過去5月第一周辦理原則，調整為4月25日至5月2日區間的周六、日舉行，而學檔上傳日則調整為5月23至29日間。換句話說，明年統測將訂在4月29、30日舉行。

不過，教育部規畫統測結束後三天（5/1-3），讓技高辦理期末考，接著保留10天（5/4-13）給專業群科學生上傳學習歷程檔案，再保留14天給學校提交資料至中央平台（5/14-27）。有學生認為，統測結束後接著期末考，期末考結束後10天內，又需要馬上上傳學習歷程檔案，與原制度根本無太大差別，結論就是一樣趕。

今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。記者趙宥寧／翻攝
今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。記者趙宥寧／翻攝
今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。記者趙宥寧／翻攝
今年新課綱技高生因學習歷程檔案上傳日與統測撞期，引爆民怨，明年將迎來第二屆畢業生，教育部打算讓技高普通科、專業群科生學習歷程上傳截止日分流。記者趙宥寧／翻攝
教育部。本報資料照片
教育部。本報資料照片

統測 教育部 期末考 學習歷程檔案

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