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人類史上最大自救系統 文化大學號召「永續救地球」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文大教務長方元沂（中）表示，談永續教育絕不只有程課的改變，大學本身就是培養永續的場域。
文大教務長方元沂（中）表示，談永續教育絕不只有程課的改變，大學本身就是培養永續的場域。

立法院聯合國永續發展目標策進會與台灣永續教育聯盟，今天舉辦「台灣永續教育—前進未來議事廳」，並對準聯合國17項永續發展目標（SDGs) 發表台灣永續教育行動宣言，希望以教育改善人們思維。立法院副院長蔡其昌形容，永續發展目標堪稱人類史上最大自救系統，包括教育在內，沒有一項可偏廢；文大教務長方元沂則表示，大學本身就是培養永續責任的場所，更要協助加速地方的轉變。

文化大學永續創新學院與skills for U等多個團體組成台灣永續教育聯盟，「台灣永續教育—前進未來議事廳」活動，也是台灣永續教育聯盟首度對國際發聲，邀請孩童代表於現場宣讀宣言，並由與會的數十位中小學校長、青年、學生代表等舉牌表示贊成，蔡其昌敲響議事槌宣布「通過」。

方元沂以「永續人才的培力與挑戰」為題指出，談永續教育絕不只有程課的改變，大學本身就是培養永續的場域，挑戰包括如何培育永續師資，以及如何設計永續課程與評估教學成效等，並且大學也需要協助加速地方的轉變與互動。像文大為實踐社會責任（USR）鼓勵師生前進偏鄉，就是重要實踐。

文大校長王淑音則表示，教育是達成永續發展的最好手段，尤其是全民教育，能夠有助全民對於永續發展的認知，進而身體力行；對高教來說，尤其重要的是如何提供企業永續發展人才。

教育部青年署署長陳雪玉表示，教育部致力推動永續教育發展，青年署對於永續人才的培育更是責無旁貸，希望能培養出青年前瞻未來的能力。

青年 教育部 立法院

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