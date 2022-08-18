影／台灣首屆水火箭選拔賽 南投國小奪冠將進軍世界賽

國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，7月於北、中、南三區勝出的各5支隊伍與地主牡丹國中，16至18日在屏東縣牡丹鄉旭海村展開總決賽，最後由南投國小4名學生組成的大樹公1隊奪冠，11月將代表台灣參加亞太區域太空組織論壇（APRSAF）在越南舉辦的世界總決賽。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的宇宙教育中心，歷年皆透過亞太區域太空組織論壇（APRSAF）舉辦國際水火箭競賽，今年由APRSAF成員國越南主辦；國研院太空中心去年帶領學子線上觀摩，今年首度舉辦國內選拔賽。

選手必須使用1500毫升以內的寶特瓶，自行設計頭錐、尾翼，並透過調整瓶身重心、噴嘴加工等方式，將打氣加壓後的水火箭射到80公尺外的靶心；參賽者除了比水火箭射準占總分60%外，還要以5分鐘英語短講，介紹自己的團隊或介紹台灣，占總分40%。

國研院太空中心朱崇惠副主任在頒獎典禮致詞時表示，短期科研火箭發射場落腳屏東縣牡丹鄉旭海村，水火箭比賽科普活動亦擇定於旭海舉辦，除了展現太空中心對科普教育及人才培育的重視，也希望藉此活動促進在地觀光，達到雙贏局面。