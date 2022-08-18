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影／台灣首屆水火箭選拔賽 南投國小奪冠將進軍世界賽

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供

國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，7月於北、中、南三區勝出的各5支隊伍與地主牡丹國中，16至18日在屏東縣牡丹鄉旭海村展開總決賽，最後由南投國小4名學生組成的大樹公1隊奪冠，11月將代表台灣參加亞太區域太空組織論壇（APRSAF）在越南舉辦的世界總決賽。

日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）的宇宙教育中心，歷年皆透過亞太區域太空組織論壇（APRSAF）舉辦國際水火箭競賽，今年由APRSAF成員國越南主辦；國研院太空中心去年帶領學子線上觀摩，今年首度舉辦國內選拔賽。

選手必須使用1500毫升以內的寶特瓶，自行設計頭錐、尾翼，並透過調整瓶身重心、噴嘴加工等方式，將打氣加壓後的水火箭射到80公尺外的靶心；參賽者除了比水火箭射準占總分60%外，還要以5分鐘英語短講，介紹自己的團隊或介紹台灣，占總分40%。

國研院太空中心朱崇惠副主任在頒獎典禮致詞時表示，短期科研火箭發射場落腳屏東縣牡丹鄉旭海村，水火箭比賽科普活動亦擇定於旭海舉辦，除了展現太空中心對科普教育及人才培育的重視，也希望藉此活動促進在地觀光，達到雙贏局面。

決賽冠軍隊伍為射準決賽距離靶心最近1.95公尺的南投國小大樹公1隊，即將升國一的隊長洪暘陞說，4人都很緊張，奪冠有些意外，隊員發現發射角度至關重要，經多次測試，最後調整出最適合的尾翼造型與大小，採用圓形鼻錐，則是耐撞考量。指導老師林鶴林說，從4人積極投入學習和反覆實測的進取態度，奪冠並不意外。

國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，由南投國小4名學生組成的大樹公1隊奪冠。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，由南投國小4名學生組成的大樹公1隊奪冠。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供
國家實驗研究院國家太空中心今年首度舉辦全國水火箭比賽，由12至15歲學生組隊參加，16隊今天在牡丹鄉旭海村展開決賽，占總分六成的射準賽，選手將加壓後的水火箭射到80公尺外靶心。圖／國研院提供

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