高市校長會議聚焦數位學習戶外教育 驅動未來行動學習

「高雄市公私立各級學校111學年度三級校長聯席會議」今在高雄醫學大學舉行，396位校長參加，會議主軸為「驅動未來的行動學習：科技、移動、翻轉、國際」。去年的校長會議規模縮小或為線上辦理，今年疫情趨緩才能共聚一堂，副市長史哲對校長們表達感謝、提醒與期許。

史哲表示，這兩年爭取到校園疫苗完整接種，也因為防疫清零工作的落實，讓學生大部分時間能在學校正常學習。校長是政府體系最辛苦的一環，教育現場承擔了家長的託付和期待，永續發展也根植於教育。

高雄市校長會議聚焦數位學習與戶外教育，教育部資訊及科技教育司長李政軒與高雄師範大學科學教育暨環境教育研究所長林佳慶針，對目前所推行的生生有平板等政策，向校長們介紹國家數位學習政策，與校長們共同思考、建構出未來的執行藍圖及學校發展方向。新北市教育局聘任督學林建棕以戶外教育為主題，分享多年推動戶外教育課程的心得，為校長帶來戶外教育的新觀點。

教育局長謝文斌並頒獎表揚各級優秀學校，龍華國小校長張瑞宜及興達國小校長曾建勳，榮獲110年度校長領導卓越獎；竹滬國小榮獲110年度教師教學卓越獎；多納國小等五校榮獲閱讀磐石獎；林園國小榮獲第5屆教育部樂齡教育奉獻獎團體獎特優等；博愛國小榮獲109學年度交通安全教育訪視國民小學組優等；仁武高中等12校榮獲第62屆中小學科學展覽會大小獎項並且勇奪全國縣市團體第一名。