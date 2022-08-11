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四技二專分發入學57校未招滿 私校招生恐弱者更弱

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
近年技職體系學測考生數增加、爭取進入一般大學，願進入技專校院者更少。圖／報系資料照
近年技職體系學測考生數增加、爭取進入一般大學，願進入技專校院者更少。圖／報系資料照

111學年度四技二專日間部聯合登記分發8月9日開放查榜，根據技專校院招生委員會聯合會資料分析統計，今年71校參加登記分發，高達57校未招滿。學者呼籲，至少公立學校名額不要再外加，否則未來恐是強者更強、弱者更弱；教育部也應協助辦學優良的私立學校走向國際，並適度放寬相關規定。

四技二專日間部聯合登記分發日前放榜，71校提供約三萬名額，但僅14校滿招其中多為公立科大，57校出現缺額。三萬個分發名額中缺額逾1.1萬個。

少子化衝擊，學生多先選擇公立學校，讓私立科大近年招生愈發困難。中國科大校長唐彥博感嘆，不少私立科大並非辦學不佳而是生源太少，且近年技職體系學測考生數增加、爭取進入一般大學，願進入技專校院者更少。

唐彥博說，少子化下政策引導更顯重要，如果公立學校無法減招至少資通訊、半導體等名額不要再外加。再者，也建議少子化下教育部不要再以招生率扣減獎補助，否則又將衝擊教學品質，未來恐是強者更強、弱者更弱。

國內生源不足，部分私立學校向國外招生，但根據外國學生來台就學辦法，大專校院招收外籍生，名額以教育部核定前一學年度招生名額外加 10%為原則，若學校欲超過限制則需提增量計畫。

台北城市科大主任秘書李尚懿則建議，國際招生政策可更為彈性，部分私立學校特質需要更多境外生，不見得一定要是名額外加百分之十的齊頭式平等。如日韓部分學校便以國際招生為策略，若學校辦學優良應開放學校努力，也會讓私校辦學更有特色。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，學生一窩蜂湧入公立學校，公校競爭力變弱，優秀學生傾向到海外強強競爭，國內則形同待在舒適圈。若學校辦學有力，應由大學自主精神依校務發展配置合理的境外招生數，留下外籍生好好教也能刺激國內競爭力。

教育部 少子化 競爭力

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