新課綱增「科技領域」 教部補助1248間教室基本設備

教育部國教署補助各地公立國民中學建置生活科技教室所需的基本設備，以利因應108課綱新增「科技領域」，截至111年度已補助達1248間教室基本設備建置，滿足學生學習需求。

教育部國教署今天發布新聞稿表示，因應108課綱新增「科技領域」，補助各縣市及直轄市政府規劃轄區內公立國中充實相關設備需求，在全台835所公立國中，基本設備建置依據班級規模而定，24班以下學校設置1間、25班以上每增24班增加1間的級距為原則予以補助，以利新課綱的課程執行。

國教署說明，基本設備中除常見的尺組、扳手組、麵包板等手動工具，及線鋸機、砂磨機等電動工具外，學校也會依據課程需求購置符合課綱理念的各式教具模組，盼透過實作過程中與同儕充分交流、互相分享以及學習他人長處。

國教署舉例說明，如部分學校基礎電子電路模組配合九年級教程，除讓學生了解日常科技產品的電路原理與控制應用，更能應用簡易的電子電路設計，配合實體電子零件的拼裝，由學生完成簡易電子產品，從手做中體驗串聯及並聯實驗。

國教署也說，有學校透過購置機構與結構教學模組，讓學生在進行實務操作中，從夾具的運作方式了解機械結構、齒輪比、重心等科學知識，更進階以程式設計來設計自動化手臂完成任務，提高學生創造性思考、邏輯與運算思維、批判性思考、問題解決等高層次思考的能力。

國教署表示，未來將持續推動以基本設備建置為基底的「擴充設備」建置計畫，配合每間已建置完竣的基本設備教室，再搭配一名具備中等學校生活科技相關合格證書且任教生活科技課程的教師，升級建置為擴充設備教室，達到鼓勵學生「做、用、想」的學習精神。