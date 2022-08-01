竹市國小缺近百代理教師　市府：加強檢核學校開缺情況

時代力量新竹市議會黨團今開記者會，揭露竹市111年度國小正式普通教師僅開缺2名，相對於其他縣市今年度大開缺，導致竹市各國小原有常任代理教師大量流失到外縣市。距離開學剩不到一個月，竹市國小加總合計尚缺88名代理教師，問題相當嚴重。

教育處表示，今年竹市教師甄試開缺數是考量自2018年來國中小教師已開缺達289名，經評估後所訂定。今年教師甄試併同中區策略聯盟一起招考，已於7月6日如期舉辦，招聘32名國小教師（可擔任普通教師），另經市內聯合徵選，招聘21名國中教師。

截至7月25日，竹市約有88餘名代理教師尚未聘足，8月初到中旬這段時間，為各縣市辦理代理教師甄選時間，新竹市學校也將簡章陸續公告於學校或全國教師選聘網，將依高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法第三條規定，辦理代理教師甄選，市府將會在兼顧各校需求與教師素質的前提下，加強檢核學校開缺情況，朝穩定教學品質的方向進行。

教育處表示，為使竹市代理教師甄選順利，將研議於明年的教甄簡章中納入竹市優秀代理教師加分措施，讓表現優異的代理教師能留在竹市。

時力立委王婉諭及竹市議員蔡惠婷、林彥甫、廖子齊及南區市議員參選人陳鶴文今開「活動辦好辦滿，老師缺額不補 五星市長的窮教育真相」記者會，訴求市府應盡速協助學校解決找不到老師的問題，教育部也應介入了解竹市教育預算是否有分配不當情況。

議員林彥甫、廖子齊表示，目前各個國小已面臨離開學不到一個月卻還找不到老師的窘境。截自七月底，竹市還有27所國小，合計缺額88名代理教師，完全無法為下學期作準備，且最多已到第13次招聘，只要有大學畢業，沒有教師證或師培訓練也可報名。學校恐因找不到人，最終只能被迫錄取未有任何教育訓練背景的人來擔任老師。

如此原因就是市府為要節省教育人事費，竹市110學年度國小教師總數為2056人，代理教師340人佔16.54%，比先前的全台平均14.5 %還高，因此學校都不斷跟市府提出增加正式老師的需求。

原本今年5月中教育處還開會討論擬開缺112名，結果最終只開2名正式普通教師缺，其他剩雙語專長和英語，合計共 32名。名額少，導致在考試日期與其他縣市撞期下，大部分老師寧願選擇參加外縣市考試，最終竹市的到考率低到只有12% ；雙語專長開缺21名，也只錄取9名。

議員蔡惠婷表示，開缺數不足，加上竹市的報名、考試、分發時間向來晚於北部幾個大城市，這讓今年的新竹市雪上加霜。今年的教甄只是導火線，背後更深遠的意義是，市府如何看待兒童的學習需求及看待教師專業的問題。

蔡惠婷指出，市府教育處應研議相關辦法，短期內協助全竹市各校能盡快找齊教師。另外，跟國教署爭取是否可用偏鄉地區教師代課抵實習做法，至少來的是通過教師資格考有教師證的教師。