捐資到位師資卻未合規定 聖約翰科大「危機」仍未解

新北淡水的聖約翰科大日前財務狀況出現疑慮，教育部令其七月底前須籌措新台幣6000萬元，否則將列為專案輔導學校。教育部今（30）日向聯合報證實，聖約翰科大雖然已經於期限內捐資，但師資質量未符合規定，後續仍會提至私校退場審議會審議，看是否列為專輔學校。

教育部技職司今年六月時表示，聖約翰科大111學年9月起停招三個學系，分別為四技日間部時尚經營管理系、創意設計系，以及四技進修部資訊工程系。又截至今年四月，其可用資金僅剩5600多萬元，故要求董事會需於7月31日前籌措6000千萬，否則將列入專案輔導學校。

若學校遭列專輔形同敲響警鐘，學校僅有兩年期限改善，屆時若未獲得教育部免除，就會步入停招、停辦。

據了解，聖約翰科大已於日前完成資金籌措，教育部今日則證實，聖約翰科大已經於期限內捐資，但師資質量仍未符合規定，後續仍將依規定提會至審議。

技職司副司長柯今尉指出，該校109學年已被列為預警學校，109、110學年一半系所師資質量不符規定，評估是由於部分系所將停招、老師正面臨資遣或退休，新的教師又沒有補入，便導致師資未合規定。

柯今尉也說，未合規定狀況有幾種，包括教師數未達標；或是一系雖然聘了足夠老師但專業不合。該校雖已完成捐資，免除了被列為專輔的財務惡化條件，但師資質量仍是一個問題，屆時審議會將請學校說明，審議委員評估辦學意願，再奪定是否會將學校列專輔。

伴隨私校退場條例今年五月公布，目前正進行子法法制作業，教育部預計於今八月召開第一次退場審議會，屆時教育部將學校提至審議會討論，審議會則就學校財務、教學品質、師資質量、是否欠薪等狀況進行審議，認定是否列為專案輔導學校，之後依法再對外公開名單。