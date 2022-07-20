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生生用平板時代來了！台南教師培訓場場爆滿

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局舉辦數位學習工作坊，迎接9月開學的生生用平板。圖／台南市教育局提供
台南市教育局舉辦數位學習工作坊，迎接9月開學的生生用平板。圖／台南市教育局提供

「生生用平板」政策上路，9月開學將入班使用，台南市教育局連日來辦理數位學習工作坊，場場爆滿，許多場次都增加錄取名額，以符應教師需求。教育局表示，目前完成培訓的老師已超過60%，開學後全市生生用平板的設備與師資將可同步到位。

市長黃偉哲表示，依教育部的規畫，全市需要4年才能完成全部教師數位學習工作坊師資培訓，目前平板電腦已全部配送至各校，為了使新學年度發揮使用效能，教師知能的提升絕對不能「慢半拍」，必須盡早完成培訓。

教育局長鄭新輝說，南市自2020年起就提早布局，逐步進行師資培訓，包括科技輔助自主學習理念、教學實施模式、數位學習資源與因材網等平臺的操作與應用等，目前完成培訓教師已超過60%，報名參加培訓的教師也超過95%，進度遙遙領先教育部要求的25%目標，本月辦理40場工作坊，8月上旬將繼續針對尚未參加數位學習工作坊的教師、外縣市調入教師及初任教師加場辦理數位學習工作坊。

數位學習推動辦公室高誌健主任補充表示，生生用平板的核心，是透過科技輔助學生學習，以學生為學習主體，促成學生自主學習。透過學習平台的建置與操作，如課前以影片互動或教師指派任務，再讓學生於課中透過平板電腦進行合作學習，課後立即進行診斷測驗，獲得學習回饋，學習將變得更具互動性及合作性，不僅提升資訊素養，且可強化學習動機。

教育局 教育部

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