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學費最低1000元！竹市公共化幼兒園開放第二次招生

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今年8月起竹市公幼學費每月再降低，第一胎幼兒之家長每月只要繳1,000元，第二胎以上免繳費。圖／市府提供
今年8月起竹市公幼學費每月再降低，第一胎幼兒之家長每月只要繳1,000元，第二胎以上免繳費。圖／市府提供

新竹市府為減輕家長育兒負擔，增設公幼及非營利幼兒園，今年8月起就讀公幼學費每月再降低，最低僅1000元，另外，13所公幼及非營利幼兒園再釋出名額，還可招收3至5歲幼兒，約150個名額且不限戶籍或學區，家長們要報名要快。

代理市長陳章賢指出，竹市公幼及非營利幼兒園至今年共已增設8園、58班，計1698個名額，今年另新增6班共130個招生名額，113學年還有新竹幼兒園與新竹附幼的新建增班，屆時總招生名額將達1896名。

教育處指出，開放第二次招生的學校為北門附幼、茄苳附幼、南隘附幼、東門附幼、內湖附幼、頂埔附幼、虎林附幼、港南附幼、東園附幼、舊社附幼、清華附小幼兒園校本部、新竹市立新竹幼兒園、建華非營利幼兒園。續招由幼兒園個別辦理，如欲報名或想知道更多資訊，請電洽各園（招生網站：https://kids.hc.edu.tw/ischool/publish_page/170/）。

教育處表示，市府配合行政院「0至6歲國家一起養」政策，今年8月起就讀公共化幼兒園，每月學費再降低，就讀公幼第一胎幼兒的家長每月只要繳1000元，第二胎以上免繳費；非營利幼兒園則是第一胎每月繳2000元，第2胎1000元，第三胎以上免繳費。

市府投入逾4.6億元興建幼兒園校舍，包含已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼、高峰非營利幼兒園、關埔非營利幼兒園及華德福非營利幼兒園，另有新竹市立幼兒園及新竹過小附設幼兒園新建中。同時也積極改善國小附幼教學環境，並興建獨立廚房，提供家長更多優質平價的幼兒學習環境。

教育處表示，除致力升級硬體設備外，公共化幼兒園的課程也規畫多元豐富學習區、藝術美感深耕、英語融入、沉浸式閩南語、在地文化融入等，培養幼兒發現並解決問題及自主學習的能力。

今年8月起竹市公幼學費每月再降低，第一胎幼兒之家長每月只要繳1,000元，第二胎以上免繳費。圖／市府提供
今年8月起竹市公幼學費每月再降低，第一胎幼兒之家長每月只要繳1,000元，第二胎以上免繳費。圖／市府提供

幼兒園 新竹 公幼

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