感念恩師章德民 馮佩韻與章德民舉行2022年雙人個展

清末北派大畫家溥心畬的誼子章德民去年在台北逝世，享年80歲。隨章德民習畫十多年的學生馮佩韻為圓老師生前遺願，在他逝世一周年時，於台北國泰世華藝術中心舉辦《2022年章德民馮佩韻雙人個展》，師生共展出四十八幅油畫。章德民的油畫二十一幅，包括花卉七幅、魚五幅、人物六幅、靜物，風景、創作組合等。馮佩韻二十七幅油畫，包括十三幅花卉、三幅動物、九幅寫生風景等。

章德民的父親章宗堯是清末北派大畫家溥心畬的祕書兼管家。章德民童年曾在溥心畬書桌上畫魚，獲溥心畬讚賞，立志長大當畫家。在父母安排下，他跪拜溥心畬成為誼子。章德民一生最愛畫魚，五十年之中畫了五百多幅魚。畫筆下的魚兒悠游，自由自在。

章德民1990年移居台灣三十多年，常到台灣各地寫生，舉辦過十六個展，五十歲之後開始收學生教畫，總計約有二百多人曾向他學畫。去年七月他辭世之後，《德民畫室》助教吳愛珠將他的畫作〈荷〉捐贈佛光緣美術館台北館，他的學生馮佩韻也捐出老師指點的作品〈自在觀音〉。住在香港的章德民學弟、名畫家侯紹政說：「畫無痴不靈，如果用這五字來形容章德民很貼切，正是對他繪畫藝術畢生執著追求的最好評價。」「章德民所描繪的樹林、荷塘、錦鯉、花卉……靈氣純淨，視覺張力強烈，給人很深印象。」