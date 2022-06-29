李昂財產信託捐贈中興大學 供李昂文藏館營運

中興大學設置「李昂文藏館」展示手稿及出版書籍、李昂之父打造的八腳紅眠床等，作家李昂今天簽訂不動產信託契約，未來身後財產將專款捐贈，作為文藏館營運使用。

中興大學2019年設置「李昂文藏館」，館內展示李昂珍貴手稿、歷年出版書籍、創作入籤的姑娘廟愛情靈籤、李昂之父打造的八腳紅眠床，以及法國藝術與文學騎士勳章等文物。

李昂今天簽訂不動產信託契約，未來身後財產專款捐贈，作為文藏館營運使用，為作家財產信託捐贈大學的首例。信託儀式下午在中興大學舉行，中興大學校長薛富盛、副校長楊長賢等人出席，代表學校向李昂表示謝意。

李昂表示，財產不一定留給自己的家人，交給專業團隊，讓學校有更多資源可以持續進行台灣文化、文學的推廣活動，相信可達事半功倍效果；期盼透過信託儀式，鼓勵台灣更多有能力及志願者捐贈財物，投入文化藝術推展，傳遞世代共好價值，將台灣推向國際。

薛富盛指出，李昂曾在2008至2010年擔任興大駐校作家，2013年捐贈在美求學時期的100多本藏書與「看得見的鬼」部分手稿給興大圖書館典藏，2016年獲頒興大名譽文學博士學位，與中興大學有非常深的淵源。

楊長賢表示，李昂文藏館的建置，除讓更多人了解李昂創作理念、體驗台灣文學外，也是台中極具特色的文學推廣景點。