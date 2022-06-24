全民英檢中級一日考人數增　中學生敢說敢寫占八成

「全民英檢」主辦單位語言訓練測驗中心（LTTC）今天（6/24）表示，今年中級測驗一日考聽讀說寫測驗報名人數近4千人，較往年同期增加三成，聽讀測驗也有近2萬人報名。評估應是教育部推動雙語教育，帶動一日考考生數攀升，其中又以國、高中生佔八成為最多。

教育部近年積極投入中小學階段雙語教育，逐年增加雙語教學學校數，盼提升學生使用英語溝通的信心與能力。

語言測驗中心今天公布全民英檢相關統計數據，研發長吳若蕙表示，全民英檢測驗項目包含聽讀、口說和寫作。多數考生會分二階段取得四項合格證書；即聽讀通過後再加考口說、寫作測驗。全民英檢一日考則是聽讀說寫於同日內完成，因此會選擇一日考的考生，大多對自己的英語口說和寫作能力有相當把握。

吳若蕙指出，近年全民英檢一日考考生人數逐年攀升，其中又國、高中生占八成為最多，顯示中學生對英語口說和寫作信心增加。國內推行雙語政策也帶動教育改變，英語教學一改以往偏重聽力、閱讀的「接收技能」，轉而開始注重說與寫的「產出技能」。

吳若蕙談到，尤其部分校內學科也開始融入雙語教學，讓學生在自然情境中學習並以英語表達溝通，學生敢說敢寫，也是非常好的現象。

全民英檢一日考規劃於一日內完成聽讀說寫四項測驗，於6週取得四項成績證明，近年來受到家長和學生的歡迎。語言訓練測驗中心也表示，配合政府雙語政策，全國各縣市皆設有考場，現在完成報名可獲贈約300元的線上模擬試題。