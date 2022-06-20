教育部訪台首大 邀教職員師生座談可能轉介學校曝光

台灣首府大學上月因校方無力經營傳出全面停辦，經教育部列為專案輔導學校「示警」，教育部高教司官員今到校深入了解，並與教職員工及學生代表座談，處理結果近日將對外統一說明。有學生忍不住抱怨「當初選錯學校了」，現在好像是「遊民」，相當無言。

台首大上月驚傳因財務惡化將全面停辦震撼各界，後續學生安置及教職員工資遣外界關切，學生更組自救會發聲，學生宿舍出租為移工宿舍，過程也引來教育部好奇，上月底未依照時程完成2000萬元捐資，教育部本月已先列為專案輔導學校因應。

高教司司長朱俊彰，今率領專門委員吳志偉、科長賴冠瑋、專員陳冠穎到台首大稽核，也檢視相關文件資料，學校也在行政大樓電子看板，打上「歡迎教育部長官蒞臨指導」跑馬燈。

據悉，台首大已擬定「申請停招計畫書」草案，敘明學校營運困難，除少子化，附屬機構高雄蓮潭國際會館也因疫情虧損連連更是關鍵，校方今也向官員陳述，因現金短缺，希望能同意校務基金支付教職員薪水及學校水電費，維持基本運作，據知，高教司人員聆聽後，回應會帶回部內討論決定。

今下午在排除學校高層，高教司人員先後與教職員工及學生代表座談，了解各方意見及看法，做為日後協調處理依據。

官員回應時說，學生關切學分認定，會協助從寬認定，在職專班可專案處理，但原則上私立轉私立，轉公立學校不可能。