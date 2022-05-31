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教育部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

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影／教部半年內擬教師兼職辦法 「這工作」確定不能碰

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠。記者趙宥寧／攝影

立法院昨三讀通過公務員服務法修正公務員兼職規定，明訂公務員在不妨礙本職情形下，於法定工作時間以外，可利用個人才藝表現獲取適當報酬，有教師團體也要求教育部開放教師兼職。教育部長潘文忠今天表示，公務員服務法母法放寬，教育部將於半年內重新研擬相關法規，在考量教師兼職與如何維護學生受教權，但強調兼職一定不能去補習班

公務員服務法放寬公務員兼職規定，潘文忠表示，教育部之前在公立各級學校教師兼職辦法，為了讓學術或知識成果可以進行社會應用，放寬教師兼職規定，也放寬教師兼職規定，過去針對代課教師，也有授權服務機關同意教師兼職，這次公務人員修法，教育部會做參照並重新檢視，在兼顧學生受教權益與教師兼職之間取得平衡。

潘文忠也說，公務員服務法第26條也授權教育部研訂教師兼行政職務授權辦法，他表示，教育部正在研訂，尤其涉及教師行政工作兼職考量，教育部目前也展開意見蒐集。不過教師和公務員的工作性質畢竟有所不同，教師兼職辦法會有一些額外規定。

媒體也關注教師兼職，是否一定不能去補習班任教？潘文忠表示，過往教師去補習班兼職，又或是擔任課室外的額外教學工作，會有上課公平問題，因此教師的兼任職務屬性要考量，必須思考學生教育過程，不會因為沒有參加教師活動而受影響。

潘文忠也提到，教師兼職與孩子受教權益關係太直接，尤其過往也傳出許多負面案例，教育部會參考公務員服務法，有關公益、非營利或個人才藝等，這也是公務員服務法修正重點，但跟學生受教權益息息相關，教育部一定要來注意。

教育部 公務員 潘文忠

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