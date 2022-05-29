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新北國小幼兒園教甄7049人應考 錄取率提高達14.6%
新北111學年度國小暨幼兒園教師甄選今登場，共有7049名考生到考，到考率85%，錄取率平均約為14.6%。教育局長張明文說，新北今年度教師缺額共計1220名，缺額數為全國之冠；教育局則說，初試錄取名單於6月2日下午9時前，公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統。
因疫情影響，去年新北教甄並未開辦，今年釋出1220名額為全國之冠。今日登場的國小暨幼兒園教甄，共有8333名考生報名，7049名考生到考，平均到考率達85%，錄取率平均約為14.6%。
有咳嗽、呼吸道等症狀，以及現場有發燒症狀考生，安排於隔離試場應試，共12位考生移至隔離試場應試，啟用6間隔離試場。
張明文說，考量國小以包班制為原則，普通科教師應具備國英數專業學科知識，首度將國英數納入普通科初試題目。此外，除英語文能力、體育類科獲全國運動會前3名加分外，今年更納入本土語言的加分機制，以吸引優秀教師加入新北教育的行列。
教育局提醒考生，初試錄取名單於6月2日下午9時前公告於新北市教育人員聯合甄選報名系統（ https://career.ntpc.edu.tw/ ）。複試報名時間為6月19日上午10時至下午4時，於文德國小採現場親自報名或委託報名，並進行資格審查，複試則於6月26日上午8時起於各考場學校舉行。
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