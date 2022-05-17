何謂CEDAW？台南以繪畫推動校園認識國際公約

台南市教育局透過四格漫畫徵選，推動校園CEDAW日，讓學生了解公約內容，，今年作品涵蓋自由人權及性別平等權等核心概念，共有878件作品參賽，成績已出爐。教育局長鄭新輝表示，今年作品更能清晰呈現公約的內涵，也看到學生已具備更多法規先備知識。

教育局表示，CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)法規意義的認識及學習，是性別平等教育學習多元性的一環。以四格漫畫徵件競賽，讓學生將現實的情境，透過繪畫材料，在圖框中展現，更能創意發想具省思及易學性的情節，也能看出各校推動性別平等教育的成效。

未來會將優選作品轉為線上作品集，並同步轉化為主題圖卡，透過社群推播，提升學生自我保護意識，營造性別安全的學習環境。

南新國中美術班老師王建皓說，CEDAW制定意義對學生是陌生的，運用班會時間說明，並透過小組討論，促進學生了解法規旨意，引導創作者發想創作故事。老師陳怡君則以CEDAW法規結合日常生活故事，讓學生了解及發揮想像力後創作。

教育局長鄭新輝說，1個月的徵選期間，獲得許多響應，感謝各校教師帶領學生認識EDAW公約，透過理解性別平等，認識自我及尊重差異，期待學生分享家人，帶動家庭親子討論熱潮，一起體會及實現性別平等生活下的智慧。榮獲特優獎項學生將於7月11日表揚。獲獎學校學生名單公布於台南市家庭教育中心網站

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