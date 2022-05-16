綠獎校園講座 李偉文至雄中分享山海河間的沉思

第七屆綠獎徵件活動於4/22世界地球日正式啟動，本屆為「生態保育領域」與「綠色創新領域」兩大領域，包含「生態保育計畫獎助」、「青少年環境行動獎」與「綠色創新獎」。本屆為第二年進入校園分享，今日（5/16）於高雄中學舉辦校園講座，邀請荒野保護協會榮譽理事長李偉文擔任講師，與學生分享荒野自然，並提出多項環境議題與學生探討。

今日校園講座吸引200位師生參加。高雄中學校長莊福泰說：「很高興聯華電子主辦這場校園活動，由重量級講師李偉文現場分享，讓同學們可以更珍惜大自然的美好，鼓勵實踐環境行動倡議。」

講座講師的荒野保護協會理事長李偉文，以「讀遍荒野—山海河間的沉思」為主題，以自身經歷分享長期同時跨界擔任多種角色，舉凡牙醫師、主持人與作家等，為斜槓人生最佳代表，創立荒野保護協會等，走遍臺灣各地分享守護生態的理念與知識。同時提供學生對綠獎徵件投稿的重點與建議。他表示：「很多時候我們只是住，並不愛，人類應該要多愛自己住的地方。」鼓勵同學從生活中落實環境行動，為台灣生態環境與保育盡一份心力。

講座期間，李偉文提出「台灣人是否為海洋民族」等議題，讓同學思考並提出自身見解，現場學生踴躍舉手發言，分享正反兩方想法。李偉文更提及生活行為對環境所帶來的種種影響，鼓勵學生一起用行動力愛護環境，並創造自我價值。學校老師們也樂意輔導學生一起參與綠獎的投稿，共同愛護自然環境。

本屆綠獎將在5月27日前往台中明道中學、6月10日於桃園高中，舉辦兩場校園講座。徵件活動至8月31日截至，11月公佈得獎名單。歡迎全台的生態保育團體、對自然生態有興趣的學生以及新創團隊踴躍參加。徵件規定詳見官網：https://ecoechoaward.com/

本次講座活動由聯華電子主辦，聯合報有故事公司、聯合報系文化基金會與高雄中學協辦。合作夥伴為大陽日酸系統科技、台灣3M、東京威力科創、欣興電子、智原科技、愛德華先進科技、漢民科技、漢科系統科技。綠獎凝聚企業界力量，擴大影響力，幫助更多人為美好的環境而努力。

李偉文醫師與學生分享自然荒野所見所聞，並提出環境議題與學生探討。

第七屆綠獎校園徵件講座到高雄中學，校長莊福泰（右）與講師李偉文（右）合影。

講座現場學生踴躍發言，對於講師提出議題分享自身想法。