影／立委公布網路調查 近九成受訪大學生籲遠距至期末

疫情急遽升溫，確診人數連三日超過四萬，大學生確診人數也不斷增加，校園隔離宿舍不足引發學生在會議室、地下室、廚房搭帳篷的亂象，目前即使學校送確診學生到集中檢疫所、教育部以補貼隔離宿舍費用等作法，但隨著確診人數持續增加，恐仍無濟於事，造成學生確診也不敢離校，讓師生苦不堪言。

立委陳椒華上午公布一項針對大學生的網路調查，關於目前校園確診暴增的安置方式及對本學期末來上課方式的期望，這項超過80所大學1800學生參與的調查結果顯示，有高達88％近九成的受訪者希望全面遠距至本學期末，若全面遠距，扣除原本就住家裡的學生，有近五成的學生將返家，陳椒華希望教育部能正視學生的意見。

陳椒華指出，根據學生的留言意見發現，許多同學希望能全面遠距的原因包括：到校上實體染疫風險增加、一堂實體下一堂遠距有難以瞬間移動的困擾，因此，目前教育部授權讓有學生確診的授課教師和學生討論採遠距教學至學期末，仍會有部分課程需要實體上課，造成無法返家的情況，此外，許多學生希望學校將確診人數公開透明化，告訴學生關於學校的累計確診數或哪些班級有人確診。