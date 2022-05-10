黑客松市長盃 北捷大人物熊有力 北科大老王樂隊奪冠

台北市政府市長盃資料應用黑客松競賽，本屆市府組由台北捷運公司的「大人物熊有力」團隊，以「Metro TIMES 捷運人流資訊管理系統」摘下冠軍；學生組則由國立台北科技大學「老王樂隊」團隊以作品「聲旅」拿下第一名。

北市資訊局表示，市府組第一名台北捷運公司「大人物熊有力」團隊，透過IoT物聯網技術及捷運票證進出紀錄，建構車廂人流數據模型與管理系統，提供行車調度參考，深入公共服務運作，有效改善人民生活品質。

至於第二名由台北市家庭暴力暨性侵害防治中心「社工安全守護隊」，以作品「社工人員人身安全維護」獲獎，發想源自於實務經驗中，社工外勤風險高，以數據分析社工面臨的危險潛在因子，期望使社工擁有安全無虞的服務環境。

第三名是北市府資訊局「休但擠累」團隊，以「No Kama-長者候車研析圖台」為高齡者打造友善候車環境，透過分析敬老卡數據，精準掌握長者搭乘行為，以地圖顯示長者熱門轉乘站，並以互動式視覺化界面呈現，分析長者出沒熱點。

至於學生提案也充分展現創意與實用性，第一名由國立台北科技大學「老王樂隊」的作品「聲旅」，是專為視障朋友設計的APP，幫助他們在台北市恣意享受無障礙旅行；第二名為國立臺灣大學「碳制郎」團隊，以環保概念出發獲得評審好評，作品「關渡碳平台」取樣關渡平原，針對不同地區找出金、木、水、火、土等五行減碳方案。

第三名為國立台中科技大學「毛毛兄弟幫」，其作品「毛孩黃金落袋中」則經由智慧狗便箱，幫助飼主瞭解狗便箱地點及狗狗便袋數量，打造宜人環境。

北市府副秘書長李得全表示，透過所有評審委員、及參賽團隊的參與及踴躍提案，為北市邁向智慧城市注入創新活力，北市府會持續推動政府資訊公開、資料開放透明以及公民參與，盼激盪更多數位服務及政府開放資料應用的能量。

本屆市長盃資料應用黑客松分為市府組及學生組，去年11月底開放徵件，共收到70組團隊優秀提案，比上屆更加踴躍，第一階段書面審查，市府組和學生組各有10組團隊獲選，並首度力邀5位業界實務經驗豐富導師，提供入圍團隊線上專業諮詢，最後再另由5位評審委員以「線上評選」的方式進行近6小時的馬拉松評選，最終選出以上兩組各前三名的優勝作品。